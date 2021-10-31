شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح من جوجل ستساعدك على البقاء آمنًا أثناء التسوق عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حلول موسم الأعياد، تقدم معظم منصات التجارة الإلكترونية مثل Amazon و Flipkart و غيرها خصومات جذابة على عشرات المنتجات، وبسبب الوباء، شهد التسوق عبر الإنترنت طفرة كبيرة في العام الماضي، وهذا يعني أيضًا زيادة المخاطر التي يواجهها المستخدمون ، حيث يتجه المزيد من الأشخاص عبر الإنترنت ويزداد نطاق التهديدات من الجرائم الإلكترونية.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، ارتفعت الجرائم الإلكترونية بالفعل بنسبة 600٪ منذ بداية وباء COVID-19، لذلك ، لمساعدة المستخدمين على البقاء بأمان عبر الإنترنت، أجرت جوجل دراسة لدراسة نقاط الضعف في تجربة التسوق عبر الإنترنت. بناءً على النتائج ، شاركت الشركة بعض النصائح التي ستساعدك على البقاء آمنًا أثناء التسوق عبر الإنترنت.

- أنشئ كلمة مرور فريدة لكل حساب

يجب على المستخدمين إنشاء كلمة مرور فريدة لكل حساب لتقليل المخاطر. تأكد من صعوبة تخمين كل كلمة مرور ومن الأفضل أن تتكون من ثمانية أحرف على الأقل.

- استخدم مدير كلمات المرور

يجب على المستخدمين استخدام مدير كلمات المرور لإنشاء واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها على جميع أجهزتك ، دون الحاجة إلى تذكر أو تكرار كل كلمة مرور، يجعل استخدام مدير كلمات المرور تسجيل الدخول أمرًا سهلاً ، خاصةً على شاشات الهاتف المحمول الصغيرة - بدلاً من إدخال كلمة مرور في كل مرة ، يمكنك فقط الضغط على زر.

- قم بإعداد رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني للأمان

يجب على المرء إعداد رقم هاتف أمني أو عنوان بريد إلكتروني وتحديثه باستمرار بحيث يمكن للمصارف ومقدمي الخدمات الآخرين الاتصال بك على الفور إذا كان هناك نشاط مشبوه على الحساب.

-إعداد التحقق بخطوتين (2SV)

يجب على المستخدمين إعداد التحقق بخطوتين (2SV) على كل موقع يقدمه، يؤدي هذا إلى زيادة الأمان بشكل كبير من خلال طلب "شيء تعرفه" (مثل كلمة المرور) و "شيء لديك" (مثل هاتفك أو مفتاح أمان).

- "أضف إلى عربة التسوق" بعناية

يجب على المستخدمين دائمًا التحقق جيدًا قبل شراء أي شيء من صفحة بدون الرمز الآمن، غالبًا ما يقوم المشترون بإجراء عمليات شراء على صفحات لا تحتوي على الرمز الآمن ، مما يزيد من فرصة المحتالين لسرقة التفاصيل.