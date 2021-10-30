شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إرسال رسائل قابلة للاختفاء في جميع تطبيقات الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر الرسائل القائلة للاختفاء مساحة تخزين على هاتفك وطبقة إضافية من الخصوصية، كما أنها ليست اختراعًا جديدًا ، لكن لا يزال الكثير من الناس لا يعرفون بوجودها. فى حين أن بعض التطبيقات قد عرضت رسائل سريعة الزوال لسنوات ، إلا أن البعض الآخر قام بنشرها مؤخرًا فقط.

إذا كنت حريصًا على تجربتها إليك كيفية استخدام الرسائل المختفية في جميع تطبيقات المراسلة الرئيسية وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

WhatsApp

قد يكون WhatsApp هو برنامج المراسلة الشهير في العالم ، لكنه تأخر في الوصول إلى خدمة الدردشات القابلة للأختفاء.

بدأت الشركة في الكشف عن الميزة فقط في نوفمبر 2020 - وبمجرد تمكين الميزة، ستبقى الرسائل الجديدة لمدة سبعة أيام قبل أن تختفي.

يقول WhatsApp أن هذا يعني أنك "لا تنسى ما كنت تدردش عنه". ومع ذلك فإنه يترك أيضًا رسائلك مكشوفة لمدة سبعة أيام.

على الجانب الإيجابي من السهل تمكين الميزة:

افتح دردشة WhatsApp

انقر فوق اسم جهة الاتصال

اضغط على الرسائل المختفية. إذا طُلب منك ذلك فاضغط على متابعة

حدد تشغيل

تطبيق Signal

عرض Signal رسائل متلاشية منذ عام 2016. كما أنه يوفر خيارات تخصيص أكثر من WhatsApp.

يمكنك جعل الرسائل تختفي بعد أي فترة زمنية تتراوح بين ثانية وأربعة أسابيع. يمكنك أيضًا تعيين مؤقت افتراضى لجميع محادثاتك ، بدلاً من إنشاء مؤقِّت منفصل لكل محادثة. إليك كيفية القيام بذلك:

ضبط المؤقت الافتراضى

بالنسبة إلى المؤقت الافتراضي افتح تطبيق Signal وانتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية

انقر فوق رسائل الاختفاء وحدد اختيارك للمؤقت على Android ، اضغط على Save. أما على نظام iOS اضغط على تعيين

ضبط مؤقت لمحادثة معينة

افتح تطبيق Signal وانقر على محادثة

اضغط على اسم جهة الاتصال وحدد من اختيارك للمؤقت

على Android ، اضغط على Save. على نظام iOS اضغط على تعيين.

تطبيق Telegram

كان لدى Telegram مؤقت التدمير الذاتي للمحادثات السرية المشفرة منذ عام 2013 ، ولكنه امتد فقط الميزة إلى جميع المحادثات في فبراير.

يمكنك استخدام المؤقت لمسح الرسائل تلقائيًا إما بعد 24 ساعة أو سبعة أيام أو بعد شهر من إرسالها.

إليك الطريقة:

على نظام Android ، حدد محادثة Telegram. بعد ذلك انقر فوق مسح السجل واختر المدة ، ثم انقر فوق تمكين الحذف التلقائى.

على نظام iOS انقر فوق محادثة Telegram ، ثم انقر مع الاستمرار فوق رسالة. بعد ذلك اختر المدة وانقر فوق تم

Instagram

Messengerو

يتمتع كل من Messenger و Instagram بوضع يحذف الرسائل تلقائيًا بعد رؤيتها وتغادر الدردشة. الميزة مشابهة لما يتم تقديمه على Snapchat.

لتشغيله ما عليك سوى إدخال سلسلة محادثات ومرر لأعلى. ستصبح شاشتك مظلمة للإشارة إلى التبديل. فقط اسحب لأعلى مرة أخرى.

يحتوي Messenger أيضًا على خيار اختفاء منفصل للرسائل للمحادثات المشفرة.

إليك كيفية إعداده:

ابدأ محادثة سرية فهذا يضيف التشفير من طرف إلى طرف للرسالة

في الجزء العلوي من المحادثة، انقر فوق اسم الشخص أو الدردشة الجماعية

انقر فوق الرسائل المختفية

حدد الوقت الذي تريد أن تختفي فيه الرسائل من الدردشة بعد رؤيتها

لكن يجب أن يضيف ذلك مزيدًا من الأمان إلى معلوماتك الحساسة - فقط تأكد من أنك لن تفقد أي شيء تحتاجه بشدة في وقت لاحق.