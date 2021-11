شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يتعلم كيفية الرقص على موسيقى كلاسيكية شهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن روبوت Spot من شركة Boston Dynamics من محاكاة حركات الرقص الشهيرة لـ Mick Jagger من الفيديو الموسيقي الكلاسيكي لـ The Rolling Stones لعام 1981، وذلك للاحتفال بالذكرى الأربعين لألبوم الفرقة البريطانية "Tattoo You"، حيث قام مهندسو Boston Dynamics بتعليم Spot الرقص ومزامنة الشفاه مثل Jagger في الفيديو الموسيقي "Start Me Up".

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، دربت الشركة أيضًا ثلاثة روبوتات أخرى من Spot لإعادة إنشاء حركات زملائه أعضاء الفرقة كيث ريتشاردز وروني وود وتشارلي واتس، ولا يفوت الروبوت أي إيقاع لأنه يتبع مع أداء الفرقة، يغني ويرقص المقطع بأكمله.

وبدأت الفرقة البريطانية الأداء لأول مرة في عام 1962 وهي أول من سجل ألبومًا رقم واحد على المخططات البريطانية عبر ستة عقود مختلفة.

ويعد "Tattoo You" هو ألبوم الاستوديو البريطاني السادس عشر والثامن عشر لأمريكا لفرقة الروك الإنجليزية ويضم الأغنية الناجحة "Start Me Up".

واستحوذت Boston Dynamics على عالم الروبوتات عندما بدأت عملياتها في عام 2009، مما أدى إلى ظهور روبوت يشبه الإنسان في عام 2013، ثم روبوت Spot Classic في عام 2015.

تعمل الشركة منذ ذلك الحين لإنشاء روبوتات قوية تشبه الحياة الواقعية مصممة للصناعة التجارية، وتقول Boston Dynamics أن هناك ربوتوتات خاصة بها تعمل في مجموعة متنوعة من الأدوار المختلفة حول العالم، بما في ذلك في مصنع، والمساعدة في فحص منصة نفط.