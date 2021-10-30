شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تساهم بمتابعتك لخدمة بث Netflix فى زيادة انبعاثات الكربون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف يمكن أن تضر عادة مشاهدة خدمة بث Netflix بكوكب الأرض، هذا ما كشف عنه تقرير جديد نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن انبعاثات الكربون التي ينتجها المعجبون الذين يشاهدون أفضل 10 برامج تلفزيونية عالمية على المنصة، فحذر التقرير من أن هذه الانبعاثات لمدة شهر تعادل انبعاثات قيادة سيارة أكثر من 746 مليون ميل.

ويسجل محتوى Netflix في المراكز العشرة الأولى عالميًا، بما في ذلك Stranger Things و Money Heist و Bridgerton، وقت مشاهدة يصل إلى مئات الملايين من الساعات مجتمعة في الشهر الأول منذ إصدارها.

وفي الوقت نفسه، فإن موقع YouTube مسؤول عن انبعاث ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون سنويًا لتجاوز إنتاج غازات الاحتباس الحراري المكافئ في جلاسكو، حيث تُعقد قمة المناخ COP26 غدا.

تتسبب خدمات البث في تأثير سلبي على البيئة بسبب الطاقة المطلوبة لنقل البيانات، حيث يتم توليد نسبة كبيرة منها من مصادر الطاقة غير المتجددة مثل الغاز والفحم، والتي تنبعث منها غازات دفيئة ضارة، حيث إنه لكي يتمكن المستخدمون من مشاهدة المحتوى على Netflix وخدمات البث الأخرى، يجب أن تنتقل البيانات عبر شبكة من الكابلات الموفرة للطاقة وأجهزة التوجيه ومراكز البيانات.

تستوعب مراكز البيانات الملايين من أجهزة الكمبيوتر، والمعروفة باسم "الخوادم" اللازمة لتشغيل الإنترنت، ولكنها تتطلب كميات هائلة من الطاقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وحذرت Greening of Streaming، وهي منظمة تم إنشاؤها من أجل معالجة المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الطاقة لقطاع البث، من تأثير شعبية خدمات البث على الكوكب.