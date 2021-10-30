شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة "Locked Folder " الجديدة من جوجل لخدمة الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا أن ميزة Locked Folder الخاصة بها - وهي مساحة محمية برمز مرور - ستظهر قريبًا في صور جوجل على أجهزة Android وiOS، وقالت الشركة إنه يجب أن يكون المستخدمون قادرين على اختيار إعدادات الخصوصية المناسبة لهم، مع عناصر تحكم سهلة الاستخدام والفهم.

ميزة Locked Folder:

قالت الشركة في بيان لها: "في مايو، قدم فريق الصور لدينا Locked Folder on Pixel - مساحة محمية برمز مرور حيث يمكنك حفظ الصور ومقاطع الفيديو بشكل منفصل، لذلك لن تظهر أثناء التمرير عبر صور جوجل أو أي تطبيقات أخرى على جهازك "، وأضافت: "يسعدنا أن نشارك أن هذه الميزة ستظهر في صور جوجل على Android قريبًا، وإلى iOS في أوائل العام المقبل".

وقالت جوجل إنها قدمت أيضًا خيارات الحذف التلقائي وأنشأت عناصر تحكم تظهر في السياق عندما يستخدم المستخدمون منتجات الشركة، وقالت الشركة: "في جوجل، نحافظ على أمان عدد أكبر من الأشخاص عبر الإنترنت أكثر من أي شخص آخر بمنتجات آمنة بشكل افتراضي وخصوصية حسب التصميم وتمكنك من التحكم في بياناتك".

وللاحتفال بشهر التوعية بالأمن السيبراني، قدمت جوجل أيضًا ميزات وتقنيات جديدة تحافظ على خصوصية البيانات وأمانها، ويجمع مركز الأمان جميع الميزات والإعدادات المتعلقة بالأمان في مكان واحد على جهاز Pixel، وقالت جوجل: "في المركز، سترى مؤشرًا واضحًا باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر يوضح ما إذا كان نظامك آمنًا استنادًا إلى المدخلات من جوجل Play Protect إلى حسابك في جوجل".

وأضافت: "إذا كان هناك خطأ ما، فسوف يقدم لك Hub توصيات مباشرة لما هو خطأ وما يجب فعله بعد ذلك"، ولا تتوفر هذه الميزة حاليًا إلا على أجهزة Pixel، لكن الشركة تخطط لنشرها في النظام البيئي لشركة جوجل بالكامل في المستقبل، وقالت الشركة أيضًا إنه بالإضافة إلى ميزات VPN المضمنة وحظر البريد العشوائي المضمنة في جميع خطط الهاتف، تقدم جوجل Fi مكالمات مشفرة من طرف إلى طرف.