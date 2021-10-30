شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Meta قد يكون موقع ويب سرى موجودًا بالفعل على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غير فيسبوك اسمه إلى Meta - وقد يكون موقع ويب جديد سري موجودًا بالفعل على الإنترنت حسبما نقل موقع Digital trends، إذ يشير التقرير إلى أن فيسبوك يمتلك أيضًا موقعًا إلكترونيًا يسمى Meta.org، كذلك إذا قمت بكتابة Meta.com ، فسيتم أيضًا إعادة توجيهك إلى موقع الويب.

ورغم ذلك عندما تذهب إلى الصفحة لن تجد أي شيء عن Facebook، و بالبحث تبين أنه موقع إلكتروني مملوك لمبادرة تشان زوكربيرج الخاصة بالصحة والتعليم، وسط توقعات بأنه سيتبع العلامة التجارية الجديدة لاسيما بعد تقارير سابقة تشير ان هذا الموقع سيتوقف في 31 مارس 2022.

و"تشان" هي منظمة يستخدمها مارك زوكربيرج وزوجته ، طبيبة الأطفال السابقة بريسيلا تشان للعمل الخيري.

يخطط الزوجان لاستثمار 99٪ من ثروتهما من خلال CZI على مدار حياتهما.

وشمل جزء من المشروع رؤية Meta.org وهي أداة بحث في الطب الحيوي.

يمكن للعلماء استخدام موقع الويب للعثور على بحث جديد من ملايين المصادر المختلفة.

يسمح لهم بإنشاء موجزات مخصصة للوصول إلى أحدث المعلومات في حقولهم.

ولكن سيتم إغلاق الموقع قريبًا - بعد إطلاقه في أواخر عام 2019.

وبمجرد أن أعلن مارك زوكربيرج أن Facebook كان يغير اسمه إلى Meta ، تم نشر لافتة على Meta.org تعلن قرب توقف الموقع بحسب التقرير حيث سيتوقف في 31 مارس 2022".

نشر زوكربيرج ومبادرة تشان أيضًا بيانًا مطولًا يشرح سبب إغلاق الخدمة.

يبدو من المحتمل أن Facebook سيعيد توظيف Meta.org و Meta.com كموقع رئيسي للشركة في المستقبل.

لكن Facebook لم يؤكد صراحة مثل هذه الخطط

بناء ميتافيرس

يعتبر اللقب الجديد عاملاً شاملاً لعملية Facebook بأكملها - لذلك لن يتغير اسم التطبيق الفعلي.

لكن Meta هي الآن العلامة التجارية الرسمية للشركة ، وتغطي Facebook و Instagram و WhatsApp و Oculus والمزيد.