شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطلاب الروس يشاركون فى تصميم قمر صناعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيشارك طلاب جامعة جنوب الغرب الحكومية في كورسك الروسية بالتعاون مع طلاب نيكاراجوا في العمل على تصميم أول قمر صناعي لنيكارجوا الذى يتوقع أن يطلق عام 2022، وأفادت بذلك البوابة الإلكترونية الحكومية EL 19 Digital التابعة لنيكاراجوا نقلا عن رائد الفضاء الروسي، فيودور يورتشيخين الذي يقوم حاليا بزيارة نيكاراجوا.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال رائد الفضاء:" نود أن يكون لدى شبابكم حلم بأن تطلق نيكاراجوا قمرا صناعيا حقيقيا، أما المعارف والخبرات التي تلقيتم أثناء تصميم القمر الصناعي فربما ستساعدكم في إرسال أول رائد من نيكارغوا إلى الفضاء".

وأوضح رائد الفضاء الروسي أن طلاب نيكارجوا سيعملون على تصميم وتصنيع القمر الصناعي بالتعاون مع طلاب وأساتذة جامعة جنوب الغرب الحكومية الروسية في كورسك التي سبق لها أن طورت مشاريع مماثلة في بعض بلدان أمريكا اللاتينية. وأعرب عن أمله بأن يكون أحد الأقمار الصناعية التي ستطلق عام 2022 تابعا لنيكاراغوا.

يذكر أن التعاون بين روسيا ونيكاراغوا في مجال الفضاء بدأ بعد توقيع الاتفاقية الحكومية بين روسيا ونيكاراغوا بشأن التعاون في دراسة الفضاء الكوني لأغراض مدنية.

جدير بالذكر أن أول محطة لملاحة "جلوناس" الفضائية في أمريكا اللاتينية نشرت في نيكاراجوا أطلقت عليها تسمية "نورس"، نسبة إلى أول رائدة فضاء في العالم، فالنتينا تيريشكوفا.