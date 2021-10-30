تويتر تسمح لمشتركي Twitter Blue بتجربة الميزات الجديدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ 5 ثواني

طرحت شركة تويتر ميزة جديدة تسمى Labs لـ Twitter Blue، خدمة الاشتراك المتميزة. وتمنح Labs مشتركي Twitter Blue الوصول المبكر إلى الميزات التي تختبرها المنصة كجزء من هذه الحزمة، التي لا تتوفر حاليًا إلا في كندا وأستراليا.

ويمكن لمشتركي Labs الآن تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق من أجهزة الحواسيب. ويتوفر للمستخدمين القياسيين حاليًا خيار تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقتين و 20 ثانية فقط.

بالإضافة إلى ذلك يمكن لمستخدمي iOS الآن التمرير لتثبيت المحادثات المفضلة في الجزء العلوي من صندوق الرسائل المباشرة.

وتقول المنصة إن الميزات التي تم إصدارها عبر Labs قد يتم نشرها إلى بقية مستخدميها المجانيين، أو تصبح ميزات حصرية لـ Twitter Blue أو قد يتم إلغاؤها بناءً على التعليقات التي تسمعها من المشتركين.

وأضافت: توفر Labs أيضًا فرصة لفرق المنتجات الداخلية الأخرى لإضافة ميزات والحصول على بيانات كمية ونوعية مبكرة ومن ثم إصدارها لاحقًا إلى جمهور أوسع. وما يتم عرضه في Labs يتغير مع تطويرنا لميزات جديدة.

وقالت تويتر في الشهر الماضي إنها تخطط لأن تكون أكثر تجريبية مع إطلاقها منتجات جديدة، مشيرة إلى أنها تشارك تقدمها علنًا مع التخلص من الأفكار التي لم تنجح، كما فعلت مؤخرًا مع Fleets.

وتبلغ تكلفة الاشتراك في Twitter Blue حاليًا 3.49 دولارات كندية أو 4.49 دولارات أسترالية. ويمنح الاشتراك مستخدمي المنصة الوصول إلى الميزات الخاصة، بما في ذلك مجلدات لتنظيم الإشارات المرجعية وميزة التراجع عن التغريدة، التي تبدو أقرب شيء قد تقدمه المنصة فيما يتعلق بزر التحرير المطلوب منذ فترة طويلة. كما تأتي Twitter Blue أيضًا مع ميزة وضع القارئ.