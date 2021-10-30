شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعتلى عرش أكبر شركة فى العالم من حيث القيمة السوقية بعد إزاحة آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت شركة Apple عرشها كأكبر شركة فى العالم من حيث القيمة السوقية الذي أزاحتها عنه Microsoft ، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة iPhone بنحو 2%.

وعانت Apple من تراجع بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالى الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد بما أدى لتفويتها توقعات من وول ستريت.

وحذر رئيسها تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

تراجع سهم Apple 1.8% مسجلا 149.80 دولار بما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار.

وفي المقابل، ارتفع سهم Microsoft عملاق البرمجيات 2.2% لمستوى قياسي مرتفع مسجلا 331.62 دولار بما أنهى الجلسة بمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

وشهد سهم مايكروسوفت هذا العام ارتفاعا بنسبة 49% حتى الآن مدعوما بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية بما عزز المبيعات بقوة. أما سهم Apple فقد ارتفع 13% فقط هذا العام حتى الآن.