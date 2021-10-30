شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. واتساب يتيح الرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن تطبيق WhatsApp المملوك لفيسبوك لقد يسمح للمستخدمين بالرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية، تمامًا مثل Instagram و مسانجر وفيسبوك، لكن العائق الوحيد هو أن الميزة لا تعمل بكامل طاقتها بعد وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

بعد أن رصدت WABetaInfo في أغسطس ، ردود فعل الرموز التعبيرية تنتشر الآن لبعض مستخدمى WhatsApp ، فإن الميزة متاحة الآن بدءًا من التحديث التجريبي 2.21.22.17 لتطبيق WhatsApp ويبدو أنه يقتصر على إصدار Android للتطبيق في الوقت الحالي.

تمامًا كما هو الحال في تطبيقات Facebook الأخرى - err و Meta - ، يمكنك الضغط لفترة طويلة على فقاعة رسالة معينة للاختيار من بين الرموز التعبيرية الستة المحددة ومشاركة ردود الفعل مثل الموافقة والحب والفكاهة والدهشة والحزن والامتنان.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه بينما يمكنك تحديد رمز تعبيري ، فإن رد الفعل المسجل غير مرئى للشخص الذي ترسله إليه في الوقت الحالي. باختصار ، الميزة إما مطبقة جزئيًا أو معطلة.

لذلك يمكننا إما أن نتوقع من الشركة إصلاح هذه الميزة غير المكتملة في التحديثات القادمة أو إزالتها حتى يتم طرح نسخة نهائية.

إذا كنت لا تزال ترغب في محاولة الرد على رسائل WhatsApp باستخدام الرموز التعبيرية ، فيمكنك الاشتراك في WhatsApp beta على متجر Google Play ، وانتظر بضع دقائق حتى يتوفر إصدار جديد ، ثم قم بتحديث التطبيق وفقا للتقرير.