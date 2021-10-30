شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يصبح أول شخص في العالم تتجاوز صافى ثروته 300 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح المليادير الأمريكي "إيلون ماسك" أول شخص يتجاوز صافي ثروة تبلغ 300 مليار دولار - بعد أن ارتفعت ثروته بمقدار 10 مليارات دولار في يوم واحد بفضل ارتفاع سهم شركة Tesla، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

بلغت صافي ثروة ماسك 302 مليار دولار، حتى يوم الخميس الماضى، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.



تقرير ديلى ميل

وتعزى الزيادة البالغة 10 مليارات دولار إلى ارتفاع أسهم شركة Tesla يوم الخميس، بعد أن وقعت شركة السيارات الكهربائية صفقة ضخمة مع Hertz لعملاق التأجير لشراء 100000 من سياراتها.

ترتفع ثروة ماسك الآن أكثر من 100 مليار دولار عن ثاني أغنى شخص على وجه الأرض، مؤسس أمازون جيف بيزوس، والتي تبلغ ثروته تبلغ 199 مليار دولار.



ايلون ماسك

وفي يوم الجمعة، استعادت Microsoft مكانتها باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم - برأسمال سوقي قدره 2.46 تريليون دولار - بعد أن أدى تراجع سهم شركة Apple إلى انخفاض القيمة الإجمالية لصانع ايفون.

ويوم الإثنين الماضى، رفض ماسك أحدث مقترحات الضرائب التي يأمل الديمقراطيون أن تساعد في تمويل خطة الإنفاق الخاصة بهم، والتي قد تتطلب من أصحاب المليارات وأولئك الذين يكسبون دخلًا يتجاوز 100 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل دفع ضرائب سنويًا على القيم المتزايدة لأسهمهم و سندات، سيكون ذلك مرهقًا بشكل خاص لماسك، الذي يمتلك الكثير من ثروته الهائلة في أسهم Tesla المتداولة علنًا.