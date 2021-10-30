شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط مايكروسوفت لملء 250 ألف وظيفة في مجال الأمن السيبراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مايكروسوفت إنها تخطط للعمل مع كليات المجتمع في جميع أنحاء الولايات المتحدة لملء 250 ألف وظيفة في مجال الأمن السيبراني على مدى السنوات الأربع المقبلة، وقالت مايكروسوفت إنها ستقدم منحًا دراسية أو مساعدة لحوالي 25000 طالب وستوفر تدريبًا للمعلمين الجدد والحاليين في 150 كلية مجتمع في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الشركة أيضًا إنها ستوفر مواد المناهج الدراسية مجانًا لجميع كليات المجتمع، وكذلك المدارس ذات الأربع سنوات، في الولايات المتحدة، وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث في إيجاز صحفي: "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، سنخصص عشرات الملايين من الدولارات لدعم هذا الجهد"، "هذه فرصة لنا للبدء. هذا ليس الحد الأقصى لما سنفعله."

وتأتي جهود مايكروسوفت في الوقت الذي واجهت فيه الولايات المتحدة بعضًا من أوسع الاختراقات وأكثرها تطورًا على الإطلاق، بما في ذلك هجوم SolarWinds الذي يقول المسؤولون الأمريكيون إنه أصاب عشرات الكيانات، بما في ذلك العديد من الكيانات في الحكومة الفيدرالية.

وعقد الرئيس جو بايدن اجتماعًا مع شركة مايكروسوفت وشركات تقنية كبيرة أخرى في أغسطس بهدف تحسين أمان سلسلة التوريد التكنولوجية، وظهرت الوظائف كمصدر قلق رئيسي من اجتماع البيت الأبيض، حيث قال المسؤولون إن نصف مليون وظيفة لا تزال شاغرة.

وقال سميث إن العديد من العملاء الذين تعمل معهم مايكروسوفت والذين عانوا من الاختراقات كان بإمكانهم منع الاختراقات أو التخفيف من حدتها من خلال وضع ممارسات أفضل في مكانها الصحيح، لكن العديد منهم يفتقر إلى موظفي الأمن السيبراني للقيام بذلك.

وأضاف سميث: "من الواضح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة لتدريب الأشخاص على شغل الوظائف الرائعة، بصراحة، من وجهة نظرنا"، مشيرًا إلى أن متوسط ​​الأجر للوظائف يزيد عن 105000 دولار، وأنه مقابل كل وظيفتين يتم شغلهما، تظل وظيفة واحدة مفتوحة.