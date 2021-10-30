شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ubisoft: إصدار 'Assassin's Creed Infinity' لن يكون مجانيًا للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التنفيذي لشركة Ubisoft إيف جيلموت أن لعبة Assassin's Creed Infinity لن تكون لعبة مجانية على الإنترنت مثل الإصدارات السابقة، وقد تم تأكيد ذلك خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة للمطور لمناقشة النتائج المالية للشركة، وفقًا لتقارير Engadget، وقد تم الإبلاغ عن وجود هذا المشروع لأول مرة في يوليو وقام المطور بمشاركة تفاصيله تدريجياً منذ ذلك الحين.

وقالت Ubisoft أن Assassin's Creed Infinity ، وهو اسم المشروع (لم يتم تأكيده بعد)، ستكون لعبة مباشرة على الإنترنت مثل Grand Theft Auto Online والتي ستتطلب منك امتلاك اللعبة الأساسية للعبها عبر الإنترنت، ويضيف التقرير أن Guillemot قال أيضًا: "ستحتوي هذه اللعبة على الكثير من العناصر السردية. ستكون لعبة مبتكرة للغاية ، لكنها ستحتوي على ما يمتلكه اللاعبون بالفعل في جميع ألعاب Assassin's Creed الأخرى ، كل العناصر التي يحبونها .. منذ البداية، لذلك ستكون لعبة ضخمة. ولكن مع الكثير من العناصر الموجودة بالفعل في الألعاب التي نشرناها في الماضي ".

وفي السابق، كانت جميع ألعاب Assassin's Creed لها قصة سردية واحدة، ولكن، من المتوقع أن تحتوي Infinity على إعدادات متعددة حيث سيكون لكل شخصية بيئات مختلفة تمامًا، هذا يعني أن Infinity قد يكون لديها ألعاب متعددة في حزمة واحدة، على الرغم من أن كيفية اتصالها بالمشجعين لم يتم الكشف عنها بعد، يضيف التقرير أيضًا أنه سيكون منصة عبر الإنترنت مع مجال للتوسع في المستقبل، لذلك قد يأتي محتوى جديد إلى اللعبة كحملات أو مواسم.

وقد جلبت Ubisoft مواردها الموحدة من فرق مونتريال وكيبيك التي عملت بالفعل على ألعاب Assassin's Creed مختلفة لتطوير هذا الإصدار، قال Guillemot إنه لا يزال في مراحله المبكرة جدًا ولن يتم إصداره قبل عام 2024.