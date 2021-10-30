شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر: تغير المناخ قد يؤدى إلى تدمير أكبر القوى الاقتصادية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير جديد من أن تغير المناخ يمكن أن يدمر أكبر القوى الاقتصادية في العالم بحلول عام 2050، وبما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وصدر البحث الذي أجراه المركز الأورومتوسطي حول تغير المناخ (CMCC) تزامنا مؤتمر تغير المناخ COP26 في جلاسكو ، والذي يبدأ يوم الأحد المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحذر من أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا من بين الدول التي ستتأثر، وكذلك كندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك واليابان والصين وروسيا.

وقالت دوناتيلا سبانو، من مركز الأبحاث الإيطالي CMCC: "من الجفاف وموجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر، إلى الإمدادات الغذائية المتناقصة والتهديدات للسياحة، تُظهر هذه النتائج مدى تأثير تغير المناخ بشدة على أكبر اقتصادات العالم، ما لم نتحرك الآن".

قدر التقرير، أن دول مجموعة العشرين ستخسر 4% من إجمالي ناتجها الاقتصادي بحلول عام 2050، و 8% بحلول عام 2100 إذا لم يتم خفض الانبعاثات بشكل كبير.

كما أن دول مجموعة العشرين نفسها مسؤولة عن حوالي 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

ووقعوا جميعًا على اتفاقية باريس في عام 2015، والتي حددت هدفًا يتمثل في الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون 2 درجة مئوية (3.6 درجة فهرنهايت) والاحتفاظ بها بشكل مثالي عند 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).

ووجد التقرير أن آثار الاحتباس الحراري، بما في ذلك الحرارة الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر، تسبب بالفعل الموت والأضرار للاقتصادات الرائدة في العالم.

ويمكن أن تخسر فرنسا وإندونيسيا خمس أو أكثر من صيد الأسماك بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات، في حين أن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر قد تكلف اليابان 468 مليار دولار (339 مليار جنيه إسترليني) وجنوب إفريقيا 945 مليار دولار (684 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2050 حسب تقديرات الباحثين.

كما حذر التقرير من أنه إذا استمر الاحتباس الحراري بلا هوادة، فإن أوروبا ستسجل 90 ألف حالة وفاة بسبب الحرارة الشديدة كل عام بحلول نهاية هذا القرن، ارتفاعًا من 2700 حاليًا.