شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سلاسل الإمداد" تكلف أبل خسارة بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت مشاكل سلاسل الإمداد شركة أبل 6 مليارات دولار من المبيعات خلال الربع الأخير من السنة المالية للشركة، وهو ما لم يكن ضمن توقعات وول ستريت، وقال الرئيس التنفيذى تيم كوك إن التأثير سيكون أسوأ خلال ربع مبيعات العطلات الحالى.

وقال كوك لرويترز إن الربع المنتهى فى 25 سبتمبر شهد "قيود إمداد أكبر من المتوقع" فضلا عن اضطرابات التصنيع المرتبطة بالوباء في جنوب شرق آسيا، وقال كوك إنه بينما شهدت شركة أبل "تحسنًا كبيرًا" بحلول أواخر أكتوبر في تلك المنشآت في جنوب شرق آسيا، استمر نقص الرقائق ويؤثر الآن على "معظم منتجاتنا".

وقال كوك: "نحن نفعل كل ما في وسعنا للحصول على المزيد من (الرقائق) وأيضًا كل ما يمكننا القيام به عمليًا للتأكد من أننا نتحرك بأسرع ما يمكن"، مضيفا أن الشركة تتوقع نموًا عامًا فوق الربع المنتهي في ديسمبر، ويتوقع المحللون نموًا بنسبة 7.4% إلى 119.7 مليار دولار.

وقال كوك: "نتوقع نموًا قويًا للغاية للطلب على أساس سنوي، لكننا نتوقع أيضًا أن يكون لدينا نقص في الطلب بما يزيد عن 6 مليارات دولار"، فيما تراجعت أسهم شركة أبل بولاية كاليفورنيا، والتي ارتفعت بنحو 15٪ هذا العام، بنسبة 3.4٪ في تعاملات ممتدة يوم الخميس، وقد يجعل التراجع شركة Microsoft Corp الشركة الأكثر قيمة في العالم بعد زيادة أسهم Microsoft بسبب قوة أعمالها في مجال الحوسبة السحابية.

وكانت نتائج أبل متفاوتة في الربع الرابع المالي الذي يُنظر إليه على أنه فترة هدوء قبل عطلة نهاية العام للمبيعات المرتفعة، وقالت شركة آبل إن الإيرادات والأرباح للربع الرابع من العام المالي بلغت 83.4 مليار دولار و1.24 دولار للسهم، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 84.8 مليار دولار و1.24 دولار للسهم، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

وكانت النتائج نهاية صعبة للسنة المالية التي شهدت مبيعات تجاوزت التوقعات بقيادة طرازات iPhone 12 والمبيعات القوية لأجهزة كمبيوتر Mac وأجهزة iPad للعمل والتعلم من المنزل خلال وباء كورونا.

وأخبرت شركة أبل المستثمرين في يوليو أن قيود الرقائق ستبدأ في التأثير على تشكيلات iPhone وiPad لأول مرة في الربع الرابع، وأعلنت شركة آبل عن نتائجها بعد فترة وجيزة من توقع موقع أمازون لتجارة التجزئة مبيعات فصول العطلات أقل بكثير من توقعات وول ستريت، مشيرة إلى نقص المعروض من العمالة وقضايا سلسلة التوريد العالمية جزئيًا.