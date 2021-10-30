شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Lockly Flex Touch قفل ذكى لإغلاق منزلك ببصمة الإصبع.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يريد الجميع أن يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم بسهولة أكبر من خلال تقنية فتح المنزل بالطرق الذكية السهلة، خاصة لمن يعود لمنزله ومعة الكثير من المشتريات الثقيلة التي يريد من الدخول سريعا إلى المنزل، ويوفر القفل الذكى Lockly Flex Touch الجديد أفضل الطرق من خلال سهولة الدخول والتثبيت والحفاظ على أمان قوى بفضل قارئ بصمات الأصابع البيومتري ثلاثي الأبعاد.

ويسمح Flex Touch بتخزين ما يصل إلى 99 بصمة أصابع مختلفة في قفل واحد، بحيث يمكن لجميع أفراد أسرتك وعائلتك الممتدة، وربما جميع أصدقائك، الدخول بسهولة إلى المنزل إذا أردت، وتعتبر هذه مساحة تخزين كبيرة لبصمات الأصابع ، وفقا لتقرير "digital trend" التقنى.

وإذا كنت ترغب في إرسال كل هذه الإدخالات إلى قفل آخر، فيمكنك القيام بذلك من خلال نظام eDuplicate الآمن الخاص بـ Lockly.

ويتميز Flex Touch بتصميم أنيق وبسيط يجعله يبدو مثل القفل القياسى من خارج الباب، حتى التصميم هو إجراء أمني؛ لن يتوقع اللصوص المحتملون نظامًا ذكيًا يعتمد على تصميم القفل، وتم تزيين معظم الأقفال الذكية بلوحات مفاتيح ضخمة من الخارج ومثل العلب الضخمة فى الداخل فوق المزلاج ، بما في ذلك عروض Lockly السابقة على الرغم من فائدتها.

ويتخلى تصميم Flex Tough عن لغة التصميم السابقة، ويختار بدلاً من ذلك شيئًا أكثر إحكاما إلى حد كبير.

وإذا قمت بدمج Flex Touch مع Lockly's Secure Link Wi-Fi Hub (شراء منفصل بقيمة 80 دولارًا)، يمكنك التحكم في Flex Touch من خلال تطبيق Lockly أو من خلال مساعد صوتي مثل Google Assistant أو Amazon Alexa، لكن بالطبع بصمة الإصبع موجودة للراحة، ولذلك لا داعي للالتفاف حول جيوبك لاستخراج المفاتيح.

وسيتوفر Lockly Flex Touch في الوقت المناسب لموسم التسوق في العطلات حصريًا في متاجر Home Depot مقابل 149 دولارًا.