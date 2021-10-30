شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيحدث إذا تحرك كويكب فى طريقه للاصطدام بكوكب الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر
تقول فاست: "من المهم العثور على الكويكبات قبل أن يعثروا علينا، فإن اصطدام كويكب هو الكارثة الطبيعية الوحيدة التي يمكن منعها، ويدعم مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لناسا مشاريع لاكتشاف الكويكبات وحساب مداراتها بعيدًا في المستقبل."
تحدثت أيضا عن الإطلاق الوشيك لاختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART)، والذي من المقرر أن يغادر في 23 نوفمبر المقبل، حيث ستصطدم المركبة الفضائية في النهاية بكويكب صغير يدور حول كويكب أكبر لمعرفة ما إذا كانت المناورة ستغير مسارها أم لا.
ولعل الهدف النهائي لهذه المهمة هو اختبار تقنيات تحويل الكويكبات المحتملة في حالة وجود صخرة فضائية صغيرة في مسار يهدد الأرض.
كما أنه لدى ناسا أيضًا مجموعة من المهمات الأخرى في الماضي والحاضر لدراسة الكويكبات والمذنبات، وهذه الدراسات لا تتعلق فقط بتحويل الكويكبات ولكن أيضًا حول محاولة اكتشاف كيف تتناسب هذه الأجسام الصغيرة مع تطور النظام الشمسي.