شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا سيبدو شكل ساعة فيس بوك المنافسة لـ Apple Watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة فيس بوك تعمل على أول ساعة ذكية منافسة لـ Apple Watch، حيث سيتم إطلاق الجهاز تحت شركة Meta المعلن عنها حديثًا، وقد تم تسريب صورة للساعة الذكية القادمة على الإنترنت.

ووفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg ، قد تأتي ساعة فيس بوك الذكية مع شاشة دائرية وكاميرا موضوعة في فتحة عرض، وسيكون الشق مشابهًا لما نراه على الهواتف الذكية ، باستثناء أنه سيتم وضعه في أسفل الشاشة ، بدلاً من وضعه في الجزء العلوي.



ساعة فيس بوك

وقد تم العثور على الصورة داخل تطبيق iPhone لنظارات فيس بوك Ray-Ban Stories الذكية المسماة "فيس بوك View"، حيث تم رصده من قبل مطور التطبيقات ستيف موسر ومشاركته مع بلومبرج نيوز، وفي الصورة المسربة ، يمكن للمرء أيضًا رؤية زر تحكم للساعة الذكية موضوعة على الجانب الأيمن.

ويشير وجود الصورة في تطبيق النظارات الذكية إلى أنه يمكن إدارة الساعة على كل من أجهزة iPhone و Android باستخدام التطبيق، وقد تظهر لأول مرة باسم "ميلان" وفقًا للرمز.

أول ساعة ذكية تأتي مع الكاميرا وتقترح الكاميرا الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة أنه يمكن استخدامها لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وكذلك لعقد مؤتمرات الفيديو، وحتى الآن، لا تقدم أي ساعة ذكية من أبل - التي تقدم Apple Watch الأكثر مبيعًا عالميًا - أو ماركات أخرى أي كاميرا.

وسوف تحتوي ساعة فيس بوك الذكية على حزام معصم قابل للفصل، وقد تحتوي علبة الساعة على زر في الأعلى، فيما قد يتم إطلاق ساعة فيس بوك الذكية في عام 2022.

ولم يقر فيس بوك رسميًا بعد بالساعة الذكية، لكن الشائعات تقول أن الساعة الذكية قد يتم إطلاقها في وقت مبكر من عام 2022، ووفقًا لشخص على دراية بالموضوع ، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التوقيت بعد ، وقد يكون الظهور الأول لاحقًا ، وفقًا لتقرير بلومبرج.

وفي الوقت الحالي ، يقال إن فيس بوك (الآن Meta) يعمل على ثلاثة أجيال من المنتج تهدف إلى أطر زمنية مختلفة للإصدار.