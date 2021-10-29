شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز "جاجارين" الروسي: الروبوت الفضائى الجديد يعمل داخل محطة الفضاء وخارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يعمل روبوت "تيليدرويد" الروسي داخل المحطة الفضائية وخارجها على حد سواء، وأفاد بذلك ناطق باسم مركز "جاجارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية على هامش منتدى الفلك الفضائي الدولي الـ72 في دبي.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال:" كانت لدينا تجربة أولى في هذا المجال وهي إطلاق روبوت "فيودور" على هيئة الإنسان إلى المحطة الفضائية الدولية حيث ساعد رواد الفضاء في تنفيذ بعض العمليات الميكانيكية. وقررنا الآن تطوير "فيودور" وتصميم روبوت جديد على هيئة الإنسان من شأنه أن يعمل داخل المحطة وخارجها".

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن تجربة إطلاق روبوت "تيليدرويد" الروسي على هيئة الإنسان يخطط لإجرائها بحلول عام 2024. أما شركة

"تقنيات أندرويد" الروسية فقالت في مايو الماضي إن المظهر الخارجي للروبوت سيتم إقراره عام 2022، ثم سيطلق نموذج تجريبي له.

يذكر أن مؤتمر الفلك الفضائي الدولي الـ72 يعقد تحت رعاية اتحاد الفلك الدولي في دبي في الفترة ما بين 25 و29 أكتوبر الجاري. ويشارك في المؤتمر رؤساء الوكالات الفضائية وعدد كبير من الخبراء في مجال الفضاء.