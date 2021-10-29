شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف طرق التحكم فى أوجه ساعة أبل وإضافتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من أوجه ساعة أبل التى يمكنك تحميلها واستخدامها أو تخصيصها عبر هاتفك والساعة معًا، وذلك لجعل الساعة تبدو أكثر خصوصية، وفقا لتقرير البوابة العربية للاخبار التقنية .

وتعتبر إمكانية تغيير أوجه الساعة الذكية أحد أهم المميزات التى يحتاجها أى مستخدم، وهى من الأمور التى تميز الساعات الذكية، وتستطيع إضافة الكثير من الأوجه لساعتك أو إزالتها كما ترغب، كما يمكنك تغييرها بشكل سريع عبر الهاتف أو الساعة.

التحكم في أوجه ساعة أبل

يمكنك تغيير أوجه الساعة مباشرةً عبر الهاتف أو الساعة دون الحاجة إلى الهاتف، وتقوم بالوصول إلى المكتبة ذاتها عبر الجهازين، لكن يوفر لك الهاتف مجموعة أكبر من الأوجه إن كنت ترغب فى استعراض جميع الأوجه الخاصة بك أو التى قمت بتحميلها مسبقًا، حيث تعرض الساعة مجموعة صغيرة من الأوجه الخاصة بك أو مجموعة مفضلة قمت بتحديدها مسبقًا.

ويمكنك تغيير الأوجه عبر الساعة عبر الضغط على زر الساعة الفيزيائى، ومن ثم اختيار تطبيق أوجه الساعة، وبعد ذلك قم بتحريك الشاشة ناحية اليسار أو اليمين لتنتقل بين أوجه الساعة المختلفة المتاحة والتي تم تثبيتها في ساعتك، كما تستطيع الوصول إلى هذه المكتبة عبر هاتفك، وذلك من خلال التوجه إلى تطبيق الساعة، وبعد ذلك اختيار مكتبة الأوجه، ومن ثم إبحث عن الوجه الذي ترغب في استخدامه، وبعد ذلك اضغط على إضافة الوجه لتجده أصبح الوجه الرسمي الجديد لساعتك.

كما يمكنك سحب الأوجه إلى جهة اليسار فى قائمة الأوجه لتتمكن من حذف الوجه الذى ترغب فيه عبر الهاتف، وإذا كنت ترغب فى إضافة الأوجه الجديدة عبر الساعة دون الحاجة لاستخدام الهاتف، فإنك تستطيع القيام بذلك عبر الضغط على زر الساعة، ومن ثم استمر بالضغط على الوجه الذى يظهر أمامك في التطبيق حتى تظهر لك قائمة التعديل، وبعد ذلك قم بتحريك الوجه إلى جهة اليسار، ومن ثم اختر الوجه الذي ترغب فيه واضغط على إضافة الوجه.

ويمكنك عبر هذه القائمة تخصيص الوجه إن كان متاحًا هذا الاختيار، حيث تستطيع تغيير ألوانه وخطوطه وحجمه، وإذا قمت بسحب الوجه إلى الأعلى في قائمة اختيار الأوجه، فإنك تستطيع حذفه من الساعة تمامًا.