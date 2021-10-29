شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تشوق للنظارة المتطورة Project Cambria .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور شركة فيسبوك نظارة رأس للواقع الافتراضى والواقع المعزز متطورة تحمل الاسم الرمزي Project Cambria وشوقت الشركة للجهاز خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر Connect، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتخطط الشركة لإطلاق نظارة الرأس في وقت ما من العام المقبل. وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إنه منتج رائد منفصل عن نظارة الرأس Oculus Quest 2 التابعة للشركة، التي تبلغ تكلفتها 299 دولار.

ويتميز الجهاز بكاميرات تمرر فيديو عالية الدقة بالألوان إلى شاشات نظارة الرأس. ومن المفترض أن تتضمن ميزات متطورة لا يمكن للشركة تضمينها بعد في تشكيلة Oculus Quest. ولكن لا يوجد سعر أو تاريخ إطلاق محدد حتى الآن.

وتتضمن Project Cambria إمكانيات غير ممكنة حاليًا عبر نظارات الرأس للواقع الافتراضي الأخرى. وتسمح المستشعرات الجديدة في الجهاز للصورة الرمزية الافتراضية الخاصة بك بالحفاظ على التواصل البصري وتعكس تعابير وجهك.

وتقول الشركة إن هذا يسمح للأشخاص الذين تتفاعل معهم افتراضيًا بالحصول على إحساس أفضل بما تشعر به. ويكون التركيز الآخر لنظارة الرأس هو تجارب الواقع المختلط.

وبمساعدة المستشعرات الجديدة وخوارزميات إعادة التشكيل التي تساعدها في إعادة بناء العالم الحقيقي من حولك وزيادة حجمه، تزعم الشركة أن Project Cambria يكون لديها القدرة على تمثيل الأشياء في العالم المادي بشعور من العمق والمنظور.

وتحتوي Project Cambria أيضًا على بصريات جديدة تجعلها أقل سماكة من نظارات الرأس الحالية. وقالت الشركة إن هذه العدسات تزيد من الدقة البصرية.

نظارة VR مصممة لميتافرس فيسبوك

وعدت فيسبوك بمشاركة المزيد من التفاصيل حول نظارة الرأس العام المقبل. في غضون ذلك، ذكرت أن المطورين الخارجيين يعملون على تجارب للجهاز.

ويبدو Project Cambria مثل نظارة الرأس Oculus Pro التي تسربت في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما أنها مشابهة أيضًا من الناحية المفاهيمية لنظارة الرأس للواقع المختلط المتطورة من آبل.

كما عرض مارك زوكربيرج جهازًا بدقة شبكية العين في منتصف شهر أكتوبر، بالرغم من أنه وصفه بأنه نموذج أولي.

ويتبع الاسم اصطلاحات الأسماء الرمزية السابقة لشركة Oculus التي تشير إلى مواقع كاليفورنيا. وتم الإعلان عن Oculus Quest الأصلية، على سبيل المثال، باسم Santa Cruz.