شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه إتاحة خدمة Apple Music على PlayStation 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن نسخة من تطبيق Apple Music لأجهزة PlayStation 5، مما سيجعل PS5 أول جهاز يحصل على دعم Apple Music، بعد أن ترددت شائعات في وقت سابق من هذا الشهر بأن الخدمة قد ستصل إلى أجهزة الكونسول قريبًا.

دعم Apple Music على PlayStation 5

ومع هذه الخطوة فسيتمكن مستخدمو PlayStation 5 من الوصول لجميع محتويات Apple Music، بما في ذلك أكثر من 90 مليون أغنية، وأكثر من 30000 قائمة تشغيل منسقة، ومقاطع فيديو موسيقية بدقة 4K، وراديو Apple Music.

وتتوافق خدمة Apple Music بدقة مع واجهة مستخدم PlayStation 5، فيمكن الوصول إليها من خلال مركز التحكم بالضغط على زر PS الموجود بوحدة التحكم DualSense، ويمكن للتطبيق العثور على اقتراحات بناءً على اللعبة التي يتم لعبها. ويمكنك أيضًا الحصول على دعم تشغيل الخلفية الكامل للموسيقى وكذلك مقاطع الفيديو.