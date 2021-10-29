شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تتطلع إلى الطقس قبل إطلاق SpaceX's crew3 الأحد المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناسا وسبيس إكس على وشك إرسال أربعة رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، لكن هناك حاجة لظروف جوية هادئة ومستقرة إذا كان الصاروخ سيطلق فى الوقت المحدد، وفقا لموقع digital trend التقنى.

وقبل يومين من الإقلاع من مركز كينيدى للفضاء فى فلوريدا، تبدو التوقعات جيدة وفقًا لسرب الطقس 45 التابع لقوة الفضاء الأمريكية، والذى يبقى ناسا على اطلاع على مثل هذه البيانات.

وفريق الكراك من مراقبى الطقس قال إنه وفقا للشروط متوقع، هناك فرصة 80٪ أن (سبيس اكس) في فالكون 9 الصواريخ سوف تكون قادرة على اطلاق في الوقت المحدد في 02:21 ET صباح يوم الأحد.

وفى الوقت الحالى، تدفع الظروف الممطرة عبر ساحل الفضاء في فلوريدا، لكن السرب قال إنه مع بدء الجبهة في الابتعاد، "ستتدفق الظروف الأكثر جفافاً ، مما يؤدي إلى ظروف إطلاق مواتية لفرصة الإطلاق الأولية".

كما يجب أيضًا أن يكون الطقس على طول مسار الرحلة مستقرًا عند الإطلاق، ولا توجد حاليًا أي تقارير عن أي مخاوف. هذا مهم لأنه في حالة تعرض الصاروخ لشذوذ خطير خلال المراحل الأولى من الرحلة ، فسيتعين على رواد الفضاء الإجهاض من الصاروخ للهبوط بمساعدة المظلة داخل المركبة الفضائية Crew Dragon ، مع احتمال أن تهدد الظروف الجوية القاسية الهبوط الآمن للمياه أو جهود الانتعاش.

وأخيرا يجب أن تكون الظروف قبالة سواحل فلوريدا هادئة أيضًا ، حتى تتمكن سفينة سبيس إكس المنتظرة من الطائرات بدون طيار من التقاط المرحلة الأولى من معزز فالكون 9 عندما تعود إلى الأرض بعد وقت قصير من الإطلاق.

وإذا تم إلغاء إطلاق يوم الأحد لأسباب تتعلق بالطقس أو لأسباب فنية ، تفتح نافذة الإطلاق التالية في وقت مبكر من يوم الأربعاء 1 نوفمبر.

وشارك رواد فضاء الطاقم 3 ليلة الخميس - رجا شاري من ناسا ، وتوم مارشبورن ، وكايلا بارون ، بالإضافة إلى ماتياس مورير من وكالة الفضاء الأوروبية - في بروفة العد التنازلي كجزء من الاستعدادات لركوب الصاروخ يوم الأحد. يتجه شاري وبارون وماورر إلى الفضاء للمرة الأولى ، مع قيام مارشبورن برحلته الثالثة.