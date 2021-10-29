شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تقرير خصوصية التطبيقات فى الإصدار التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام قليلة من إصدار iOS 15.1 و iPadOS 15.1، زودت شركة آبل المطورين بأول إصدارات تجريبية من iOS 15.2 و iPadOS 15.2 لأغراض الاختبار، مع التحديث الذي أضاف ميزات iOS 15 الموعودة مثل تقرير خصوصية التطبيقات.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، أطلقت الشركة الآن إصدارًا تجريبيًا من تقرير خصوصية التطبيقات، وهي ميزة جديدة تهدف إلى تزويد مستخدمي iOS بتفاصيل حول عدد المرات التي تطلب فيها تطبيقاتهم اليومية الوصول إلى المعلومات الحساسة، ومكان مشاركة هذه المعلومات.

وتم تقديم هذه الميزة لأول مرة في مؤتمر مطوري آبل العالمي في شهر يونيو، وسط تحسينات أخرى تركز على الخصوصية، بما في ذلك أدوات لحظر بكسل التتبع في رسائل البريد الإلكتروني، وشبكة VPN خاصة والمزيد.

وأوضحت الشركة في ذلك الوقت أن التقرير الجديد يتضمن تفاصيل حول وصول التطبيق إلى بيانات المستخدم وأجهزة الاستشعار، بما في ذلك موقع المستخدم والصور وجهات الاتصال والمزيد، بالإضافة إلى قائمة المجالات التي يتصل بها التطبيق.

وبالرغم من الإعلان عنه كجزء من تحديث iOS 15. ولكن تقرير خصوصية التطبيقات لم يكن متاحًا عندما تم طرح الإصدار الجديد من iOS في وقت سابق من هذا الخريف.

ولا يزال غير متاح لعامة الناس. ولكن دخل في اختبار تجريبي أوسع مع الإصدار التجريبي من iOS 15.2 و iPadOS 15.2.

ويتجاوز التقرير الجديد تصنيفات خصوصية التطبيقات، التي توضح بالتفصيل نوع البيانات الحساسة التي يجمعها التطبيق وكيفية استخدامه.

وقد لا يملأ المطورون دائمًا تسمياتهم بدقة – إما عن طريق الخطأ أو برغبة في تضليل المستخدمين النهائيين – وقد لا يكتشف فريق مراجعة التطبيقات في آبل دائمًا هذه الإغفالات.

وبدلاً من ذلك، يعمل تقرير خصوصية التطبيقات الجديد على جمع معلومات حول كيفية عمل التطبيقات بشكل مباشر.

عند تمكين المستخدمين في إعدادات الخصوصية بأجهزتهم، ينشئ تقرير خصوصية التطبيقات قائمة بنشاط تطبيقاتهم على مدار الأيام السبعة الماضية.

ويمكنك بعد ذلك النقر على أي تطبيق للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول آخر مرة وصل فيها التطبيق إلى البيانات الحساسة أو إلى أحد مستشعرات الجهاز – مثل الميكروفون أو الموقع، على سبيل المثال.

وتتوفر هذه المعلومات في قائمة حيث يتم تسجيل كل وصول بطابع زمني. ويتمكن المستخدمون في قسم آخر، نشاط شبكة التطبيقات، من رؤية قائمة بالنطاقات التي تواصلت معها التطبيقات خلال الأيام السبعة الماضية.

كما يمكن أن تتضمن هذه القائمة النطاقات التي يستخدمها التطبيق نفسه لتوفير وظائفه. ولكن تكشف أيضًا عن تلك النطاقات من المتتبعين الخارجيين وموفري التحليلات الذي يعمل معهم التطبيق لأغراض التحليل والإعلان.

ويقدم نشاط شبكة موقع الويب قائمة مماثلة. ولكن يركز على مواقع الويب التي اتصلت بالنطاقات، والتي ربما تم توفير بعضها بواسطة أحد التطبيقات.

كما يمكنك أيضًا عرض أكثر النطاقات التي يتم الاتصال بها والبحث في النطاقات الفردية لمعرفة أدوات التتبع والتحليلات التي قد يستخدمونها بالإضافة إلى التطبيقات التي اتصلت بهم ومتى.

وقبل إطلاق الإصدار التجريبي، أتاحت الشركة ميزة تسمى سجل نشاط التطبيق. وسمحت هذه الميزة للمطورين بمعاينة ما يراه المستخدمون عندما يصبح تقرير خصوصية التطبيق متاحًا.

وأنتج هذا الخيار ملف JSON حيث يمكنهم تأكيد أن تطبيقهم كان يتصرف كما هو متوقع. وبينما يضع تقرير خصوصية التطبيقات بين أيدي المستخدمين كنزًا من البيانات، فقد يمثل تعقيدات للمطورين الذين قد يضطرون الآن إلى الشرح للمستخدمين أن بعض طلبات البيانات هذه لا تمثل انتهاكًا للخصوصية.

وعند تقديم التطبيق للمطورين، قالت آبل إن التقرير يمنحهم فرصة لبناء الثقة مع المستخدمين. وذلك من خلال توفير الشفافية حول ما يفعله تطبيقهم.

واقترحت الشركة أيضًا أنها يمكن أن تمنح المطورين أنفسهم رؤية أفضل لمجموعات SDK التي اختاروا تثبيتها. وذلك لضمان توافق سلوكهم مع ما يريده المطور ويتوقعه.

ولم تذكر آبل متى قد تخرج الميزة الجديدة من الإصدار التجريبي. ولكن من الممكن أن تصل عندما يصبح iOS 15.2 متاحًا للجمهور.