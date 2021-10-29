العملة المشفرة “إيثر” بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2021 4:40 مساءً

وصلت ”إيثر“، ثاني أكبر العملات المشفرة، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من تحطيم منافستها الأكبر بتكوين رقمها الخاص.

وارتفعت العملة التي ترتبط بشبكة سلسلة الكتل ”إيثريوم“، 2.6% إلى 4400 دولار في التعاملات الآسيوية، متجاوزة ذروتها السابقة البالغة 4380 دولارا التي بلغتها في 12 أيار/مايو.

وارتفعت أسواق العملات المشفرة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وصعدت ”إيثر“ أكثر من 60% منذ أدنى مستوياتها في أواخر سبتمبر/ أيلول.

وكانت ”بتكوين“ التي سجلت أعلى مستوى لها عند 67016 دولارا في 20 تشرين الأول/أكتوبر، أعلى 1.4% عند 61457 دولارا، بارتفاع قدره 50% تقريبا منذ أواخر أيلول/سبتمبر.

ومن بين أكبر العملات المشفرة التي ارتفعت مؤخرا، كانت العملة شيبا إينو المرتبطة بالرموز على الإنترنت، والتي ارتفع سعرها بنحو 160% هذا الأسبوع، لتصبح الآن ثامن أكبر عملة مشفرة في العالم.

وأمس الخميس، زادت بتكوين خمسة بالمئة وارتفعت إلى 61423 دولارا.

لكن أكبر عملة مشفرة في العالم، تراجعت يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع لتفقد أكثر من 13 بالمئة لأول مرة منذ أن سجلت أعلى زيادة على الإطلاق، لكنها لا تزال تتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ شباط/فبراير .

ونزلت بتكوين، 3.7 بالمئة إلى 58100 دولار وهو أقل مستوى لها منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر، وفقدت 13 بالمئة منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 20 من الشهر الجاري مسجلة 67016 دولارا.

وقال توني سيكامور المحلل لدى منصة الاستثمار الأسترالية سيتي إندكس، إن الخسائر ترجع إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود في الآونة الأخيرة.

وصعدت العملة الرقمية بنحو 35 بالمئة هذا الشهر، وإذا حافظت على هذا الأداء فسيكون الأفضل في ثمانية أشهر.