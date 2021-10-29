شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول عملة Ether الرقمية لأعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4400 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت Ether، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الجمعة، بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع بعد أن سجلت منافستها الأكبر بتكوين سجلها الخاص.

حيث ارتفع الرمز المميز، الذي يدعم شبكة Ethereum blockchain، بنسبة 2.6 ٪ إلى 4400 دولار، متجاوزًا القمة السابقة البالغة 4380 دولارًا في 12 مايو.

وقد ارتفعت أسواق العملات المشفرة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وارتفع الإيثر أكثر من 60 ٪ منذ أدنى مستوى له في أواخر سبتمبر، وكانت عملة البيتكوين، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 67،016 دولارًا في 20 أكتوبر، أعلى بنسبة 1.4٪ عند 61،457 دولارًا، بارتفاع حوالي 50٪ منذ أواخر سبتمبر.

ومن بين أكبر العوامل التي تحرك العملات المشفرة مؤخرًا، العملة المشفرة المستندة إلى meme shiba inu التي ارتفع سعرها بنحو 160٪ هذا الأسبوع، وهي الآن ثامن أكبر رمز رمزي في العالم.

وتعد Shiba inu هو جزء من عملة dogecoin، الذي ولد في حد ذاته كسخرية من جنون العملات المشفرة في عام 2013، وبالكاد يكون له أي استخدام عملي.