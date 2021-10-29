أول ظهور لمارك زوركبيرج بجوار اسم شركته الجديد: مرحبا ميتا (صورة)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نشر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، أول صورة له بجوار لوجو شركته الجديد بعد تغيير اسمها إلى "meta"، معلقا: "مرحبا ميتا".

وأعلنت شركة فيسبوك، الخميس، أنها ستعيد تسمية علامتها التجارية باسم "ميتا".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة انتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية وضبط الانتهاكات على منصاتها.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة مارك زوكربيرج، متحدثًا في مؤتمر الشركة للواقع الافتراضي والواقع المعزز، إن الاسم الجديد يعكس تركيزنا على بناء metaverse.

وأضاف: "في الوقت الحالى، ترتبط علامتنا التجارية ارتباطًا وثيقًا بمنتج واحد بحيث لا يمكن أن تمثل كل شيء نقوم به اليوم، ناهيك عن المستقبل".

وقال عملاق التكنولوجيا، إن التغيير سيجمع تطبيقاته وتقنياته المختلفة تحت علامة تجارية جديدة واحدة، وقالت إنها لن تغير هيكلها المؤسسي.

ويشير مصطلح metaverse ، وهو مصطلح تم صياغته لأول مرة في رواية منذ ثلاثة عقود، وهو الآن يجتذب ضجة كبيرة في وادي السيليكون على نطاق واسع، إلى فكرة البيئة الافتراضية المشتركة التي يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص باستخدام أجهزة مختلفة.

وكشفت الشركة النقاب عن لافتة جديدة في مقرها الرئيسي في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا يوم الخميس، لتحل محل شعار "أعجبني" الخاص بها.

ويأتي تغيير اسم العلامة التجارية الخاصة بالشركة الأمريكية، بعد مرور 17 سنة على انطلاقها، في 2004.

وأشار عملاق التكنولوجيا، إلى أن التغيير سيجمع تطبيقاته وتقنياته المختلفة تحت علامة تجارية جديدة واحدة، مؤكدة أنها لن تغير هيكلها المؤسسي.

وقال المدير التنفيذي للشركة الأمريكية، مارك زوكربيرج، إنه قرر تغيير اسم العلامة التجارية من «facebook» إلى«Meta»، مما يجعل «فيس بوك» مجرد منصة من منصات الشركة، وليس الاسم الرئيسي، بجانب إنستجرام وواتساب وماسنجر.

ونستعرض في السطور التالية 4 أسباب، وراء تغيير اسم «فيس بوك» إلى «ميتا»، بحسب ما قال الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية، مارك زوكربيرج، في المؤتمر الذي أعلن فيه عن الاسم الجديد:

- أحب دراسة الكلاسيكيات في المدرسة، لذا استوحى الاسم من الكلمة اليونانية meta.

- تماشيا مع تركيز الشركة الأمريكية المتزايد على مصطلح الـmetaverse.

- لكي يكون اسما يحمل كل ما تقدمه الشركة العملاقة، وليس «فيس بوك» فقط.

- للتعبير عن أن الشركة الأمريكية ليست متخصصة في منصات التواصل الاجتماعي، وإنما شركة تبني التكنولوجيا لربط الناس.

خبراء يتحدثون عن تغيير اسم «فيس بوك»

ويتزامن تغيير اسم «فيس بوك» إلى ميتا مع مواجهات الشركة العملاقة لانتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية، ومراقبة الانتهاكات على منصاتها.

ويرى عدد كبير من المختصين، أن تغيير اسم العلامة التجارية يعد جزءً من محاولة الشركة لإصلاح سمعتها وطوي صفحتها السيئة الماضية، بما في ذلك المعلومات الخاطئة على منصاتها، وإخفاقات الإشراف على المحتوى، والكشف عن التأثير السلبي لمنتجاتها على الصحة العقلية لبعض المستخدمين.