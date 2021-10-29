شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون: سننفق مبالغ كبيرة لضمان توصيل الطلبات لعملائنا الأشهر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول أمازون إنها تتوقع أن تتكبد "عدة مليارات من الدولارات" من التكاليف الإضافية فى موسم العطلات هذا من أجل ضمان استلام العملاء لطلباتهم فى الوقت المحدد، وفقا لموقع "digitartlend" التقنى.

وقال آندى جاسى، الذى حل محل مؤسس أمازون جيف بيزوس كرئيس تنفيذي للشركة فى يوليو، إن عملاق التسوق عبر الإنترنت سينفق الكثير للتعامل مع "نقص إمدادات العمالة، وزيادة تكاليف الأجور، ومشكلات سلسلة التوريد العالمية ، وزيادة الشحن وتكاليف الشحن." ويهدف الإنفاق إلى ضمان الحد الأدنى من التأثير على العملاء وشركاء البيع في الأشهر المقبلة.

وقال جاسي: "سيكون الأمر مكلفًا بالنسبة لنا على المدى القصير، لكنه الأولوية الصحيحة لعملائنا وشركائنا".

وجاءت تصريحاته فى الوقت الذي أصدرت فيه الشركة بيانات مالية للربع الثالث تظهر عائدات بلغت 110.8 مليار دولار، مسجلة إيرادات الربع الرابع على التوالي التي بلغت 100 مليار دولار. وسجل الرقم أيضًا زيادة بنسبة 15٪ عن نفس الفترة من العام السابق، لكنه كان أقل بكثير من الزيادة البالغة 27٪ في الربع الثاني. وجاءت الأرباح عند 3.2 مليار دولار، أى حوالى نصف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. بشكل عام، جاءت الأرقام مخالفة لتوقعات وول ستريت ، مما تسبب في انخفاض أسهم أمازون بأكثر من 4٪ يوم الخميس.

وكجزء من الجهود المبذولة لضمان عملية تسليم سلسة للعملاء خلال موسم العطلات، تستقبل أمازون 150 ألف عامل موسمى فى الولايات المتحدة ، بمتوسط ​​أجر يبدأ من 18 دولارًا في الساعة، ومكافآت تسجيل الدخول تصل إلى 3000 دولار ، و 3 دولارات إضافية لكل ساعة لبعض التحولات في مواقع معينة، وفرصة لتحويل الوظيفة إلى مهنة طويلة الأجل في الشركة.

وفى جهود أخرى هذا العام تهدف إلى تحسين عملية الشحن الضخمة، افتتحت أمازون مؤخرًا مركزها الجديد للشحن الجوي في شمال كنتاكي. يقع مقرها فى سينسيناتى مطار شمال كنتاكي الدولى، وهى بمثابة القاعدة الرئيسية لشبكة الشحن الأمريكية التابعة لشركة أمازون إير ، حيث تقوم بمعالجة ملايين حزم العملاء كل أسبوع .

وتحصل أمازون حاليًا على البط على التوالي في عروض التسوق الرائعة لشهر نوفمبر Black Friday و Cyber ​​Monday ، حيث تم تعيين أحداث البيع بالتجزئة المزدحمة لدفع شبكة التسليم المعقدة للشركة إلى أقصى حد.

وفى محاولة لتخفيف الطلب على خدمات التوصيل وتجنب الاندفاع المفاجئ في وقت قريب من مهرجانات التسوق ، بدأ العديد من تجار التجزئة بالفعل في تنفيذ بعض صفقات الجمعة السوداء المبكرة.