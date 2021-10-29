شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من بائع الجبن للوجو على شكل قطعة لحم.. سخرية من تغيير اسم "فيس بوك" لـ META والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق إعلان مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، تغيير اسم شركته إلى "meta" موجة من التعليقات الساخرة والسلبية ضده، حيث انتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم تجاهله لوجود مشاكل كبيرة بالشركة، معتبرين قيامه بهذه الخطوة ما هي إلا لتشتيت الإنتباه عن فضائح الشركة الأخيرة.





ويواجه مارك مؤخرا الكثير من الأزمات والإتهامات لشركة فيس بوك، ومنها عدم فعاليتها في إزالة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وتأثيراتها السلبية على الأطفال، إضافة إلى الأزمة الكبرى التي تعرض لها مؤخرا بعد تعطل خدمات فيس بوك، واتس آب وإنستجرام لأكثر من 6 ساعات متواصلة بالعالم.

ودارت بعض التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تشبيه اسم meta، بكلمة اللحم باللغة الإنجليزية، حيث تم نشر صورة لمارك وهو يحمل قطعة من اللحم بدلا من شعار الشركة الجديد، وعلي نفس النهج تم تشبيه كلمة meta بكلمة feta إحدي أشهر أنواع الجبن، ليتم تشبيه مارك بالبائع ويرتدي لوجو يحمل صورة للجبن.





وغيّرت شركة "فيس بوك" اسمها إلى Meta ما يعكس دافع الشركة لبناء عالم افتراضى مملوء بالشخصيات الرقمية يُعرف باسم metaverse، لأنه يكافح أزمة تدقيق تنظيمى متزايد، ففى حديثه فى Facebook Connect المؤتمر السنوى للواقع الافتراضى والمعزز للشركة، أمس الخميس، قال الرئيس التنفيذى إن فيس بوك: "علامة تجارية شهيرة لوسائل التواصل الاجتماعى، لكن لا تشمل كل ما نقوم به" وفقا لما نقلته فاينينشيال تايم.

















وأضاف "من الآن فصاعدًا سنكون ميتافيرس أولا، وليس فيس بوك أولاً"، بينما كانت الشركة تغير اسمها إلى Meta، قال زوكربيرج إن المنصات والعلامات التجارية الفردية الحالية Facebook وWhatsApp وMessenger وInstagram وOculus لن تتغير.

وعززت شركة Zuckerberg الاستثمار فى الواقع المعزز والافتراضى، حيث تتنافس مع Apple وغيرها لبناء منصة الحوسبة من الجيل التالي.

وفي يوليو الماضى حدد زوكربيرج لأول مرة رؤيته لبناء metaverse، والذي يمكن الوصول إليه من خلال أجهزة مختلفة، مما يسمح للمستخدمين بالتسوق واللعب والتواصل الاجتماعي.