شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغيير اسم فيس بوك يتسبب فى نمو أسهم شركة كندية بنسبة 5 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما يكون موقع فيس بوك قد كشف عن هويته الجديدة في حدث ساحر أمس الخميس، لكن أسهم شركة مواد صناعية كندية أقل شهرة ارتفعت في ضربة واضحة تتعلق بالخطأ في الهوية، فمع تحول فيس بوك إلى Meta، قفزت أسهم شركة Halifax، Meta Materials Inc ومقرها فى مقاطعة نوفا سكوشيا وهي إحدى مقاطعات كندا، بنسبة 26 ٪ في التداول بعد ساعات التداول في Nasdaq.

وارتفع السهم بنسبة 5٪ إلى 4.79 دولارًا في تعاملات ما قبل السوق يوم الجمعة، مع تداول ما يقرب من مليون سهم، وفي الوقت نفسه، كانت أسهم فيس بوك أعلى قليلاً، وكان سهم Meta Materials مفضلاً بالفعل بين مستثمري التجزئة الذين يستخدمون Reddit ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلوا تحركات حادة وتقلبات حادة في الأشهر الأخيرة، وقد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند ما يقرب من 22 دولارًا في يونيو.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة، المتخصصة في تصميم المواد المستخدمة في مجموعة متنوعة من الصناعات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والطيران، 1.3 مليار دولار، وفقًا لرفينيتيف، وشهدت أسواق الأسهم العديد من حالات رد فعل أسعار الأسهم بسبب الهويات الخاطئة - مثل قفزة في Zoom Technologies في ذروة الوباء، عندما تدفق العالم على منصة مؤتمرات الفيديو التي تحمل الاسم نفسه.

ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان مجرد تشابه في الأسماء أم دفعة منسقة من قبل مستثمري "أسهم ميمي" - أو كليهما - دفع سهم ميتا ماتيريالز إلى الارتفاع، حيث سأل أحد المستخدمين في مجتمع Reddit المخصص لمناقشة مخزون Meta Materials، والذي تم إنشاؤه في مارس:"هل حركة السعر (بعد ساعات العمل) حقيقية، أم أن الأشخاص الذين يشترون MMAT يعتقدون أنهم يحصلون على فيس بوك بسعر رخيص حقًا؟".

وقد بدا جورج باليكاراس، الرئيس التنفيذي لشركة Meta Materials، وكأنه يستمتع بالأمر، حيث غرد يوم الخميس: "بالنيابة عنMetamaterialtec، أود أن أرحب ترحيباً حاراً بـفيس بوك في #metaverse."