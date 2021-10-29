شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل فى مركبة فضائية أطلقتها ناسا لاستكشاف كويكبات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث وكالة ناسا ما إذا كانت ستحاول إصلاح لوح شمسي محشور فى جناح مركبتها الفضائية "لوسى" التى تم إطلاقها حديثا، لاستكشاف عدد غير مسبوق من الكويكبات، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وظهرت المشكلة بعد وقت قصير من إقلاع المركبة الفضائية فى 16 أكتوبر في رحلة تستمر 12 عاما، وبعد قياس التيار الكهربائي هذا الأسبوع، ذكرت ناسا الأربعاء أن أحد الألواح الشمسية الدائرية العملاقة في المركبة "لوسي" يتمدد بنسبة تتراوح بين 75 و95 بالمائة فقط، حيث هناك حبل يثبته في مكانه ويعوقه من الحركة.

وأي محاولة لإعادة فتح الجناح - الذي يبلغ قطره 24 قدما (7 أمتار) - لن تحدث قبل منتصف نوفمبر.

وقالت ناسا إن المشكلة، حتى الآن، لم تؤثر على رحلة "لوسي" المتجهة للفضاء، لذلك لا داعي للاندفاع للبحث عن الخطوة التالية. كل شيء آخر على المركبة الفضائية يعمل بشكل صحيح

وتسعى مهمة "لوسي" التي تبلغ تكلفتها مليار دولار تقريبا، إلى استكشاف سبعة كويكبات تسمى "طروادة" والتي تشترك في مدار كوكب المشتري حول الشمس، وصخرة فضائية أخرى أقرب إلى الأرض.

ويجب أن تمر "لوسي" فى نطاق 600 ميل (965 كيلومترا) من كل هدف.