شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول صورة لـ مارك زوكربيرج بجوار اسم شركته الجديد: "مرحبا Meta" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، أول صورة له بجوار لوجو شركته الجديد بعد تغيير اسمها إلى "meta"، ونشر مارك الصورة عبر حسابه الرسمى بموقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق "مرحبا ميتا".



مارك زوكربيرج

وغيّرت شركة "فيس بوك" اسمها إلى Meta ما يعكس دافع الشركة لبناء عالم افتراضى مملوء بالشخصيات الرقمية يُعرف باسم metaverse، لأنه يكافح أزمة تدقيق تنظيمى متزايد، ففى حديثه فى Facebook Connect المؤتمر السنوى للواقع الافتراضى والمعزز للشركة، أمس الخميس، قال الرئيس التنفيذى إن فيس بوك: "علامة تجارية شهيرة لوسائل التواصل الاجتماعى، لكن لا تشمل كل ما نقوم به" وفقا لما نقلته فاينينشيال تايم.

وأضاف "من الآن فصاعدًا سنكون ميتافيرس أولا، وليس فيس بوك أولاً"، بينما كانت الشركة تغير اسمها إلى Meta، قال زوكربيرج إن المنصات والعلامات التجارية الفردية الحالية Facebook وWhatsApp وMessenger وInstagram وOculus لن تتغير.

وعززت شركة Zuckerberg الاستثمار فى الواقع المعزز والافتراضى، حيث تتنافس مع Apple وغيرها لبناء منصة الحوسبة من الجيل التالي.

وفي يوليو الماضى حدد زوكربيرج لأول مرة رؤيته لبناء metaverse، والذي يمكن الوصول إليه من خلال أجهزة مختلفة، مما يسمح للمستخدمين بالتسوق واللعب والتواصل الاجتماعي.