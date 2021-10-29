ابتكار علمي جديد.. أول واقي ذكري للجنسين في العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - يدعي الأطباء أنهم أنشأوا أول واقي ذكري للجنسين في العالم يمكن ارتداؤه من قبل كلّ من الرجال والنساء، وسيكلف فقط £1.30.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: قال طبيب أمراض النساء الماليزي الدكتور جون تانغ إنغ شينه أنه صمم الواقي الذكري للجنسين Wondaleaf للسماح للناس بالتحكم بشكل أفضل في صحتهم الجنسية بغض النظر عن جنسهم أو ميولهم الجنسية.

يتم إرفاق شريط لاصق إلى المنطقة بأكملها بين الفخذين لعقد الواقي الذكري لدى للنساء.

فيما يضع الرجال وسائل منع الحمل كما يفعلون عادة ولكن يمكن استخدام نفس الشريط اللاصق لجعلها مانعة للماء وتقليل خطر سقوطها أثناء عملية الجماع.

وهي مصنوعة من مادة البولي يوريثين الطبية، والتي تستخدم عادة كضمادة للإصابات والجروح وفي القفازات الجراحية. يقول الأطباء أنّ الواقي أكثر ثباتاً من اللاتكس التقليدي، لذلك هناك فرصة أقل لكي ينقسم.

أصدرت Wondaleaf فيديو تعليمي لكيفية استخدام وسائل منع الحمل، والتي تنص على أنّ المادة اللاصقة لا تؤذي عند تقشيرها ببطء. تحتوي كل عبوة على اثنين من الواقي، وسوف تكلف £2.62 ($3.62). يتراوح متوسط سعر اثني عشر منها في المملكة المتحدة من 6.99 £ (9.65$) إلى 12.99 £ (17.93$).

وهي متوفرة حالياً فقط في ماليزيا ولكن الشركة بدأت العمل لضمان أنها تلبي معايير السلامة في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم، كما تقول. وهي متاحة للطلب من موقع الشركة.

وقال الدكتور تانغ: “بمجرد وضعه، تكاد لا تشعر أنه موجود. انه في الأساس واقي ذكري عادي ولكن مع غطاء لاصق.” “انه واقي ذكري مع غطاء لاصق يتمّ تعليقه على المهبل أو القضيب، يغطي كذلك المنطقة المجاورة لحماية إضافية.”

وأضاف أنّ المادة اللاصقة تطبق فقط على جانب واحد من الواقي الذكري، مما يعني أنه يمكن عكسها واستخدامها من قبل أي من الجنسين.

وقد صنع الدكتور تانغ الواقي الذكري باستخدام البولي يوريثين، وهي مادة تستخدم في ضمادات الجرح الشفافة والرقيقة المرنة لكنها قوية ومقاومة للماء.

وقال أنّ Wondaleaf قد مر بعدة جولات من الأبحاث والاختبارات السريرية وسيكون متاحاً تجارياً عبر موقع الشركة على الويب في كانون الأول.

وقال الدكتور تانغ: “بناء على عدد التجارب السريرية التي أجريناها، أنا متفائل جداً أنه سيكون إضافة ذات مغزى إلى العديد من وسائل منع الحمل المستخدمة في الوقاية من الحمل غير المقصود والأمراض المنقولة جنسياً.”

تدعي Wondaleaf أنّ وسائل منع الحمل أكثر أماناً في منع الحمل والأمراض المنقولة جنسياً لأنها تغطي منطقة العانة بأكملها.

لا تقدم الشركة بيانات حول مدى فعالية الواقي الذكري الخاص بها.

يقترح الفيديو التعليمي على النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل بأن يحلقن منطقة العانة لتجنب الألم عند خلعه.

تهدف Wondaleaf إلى التنافس مع سوق الواقي الذكري العام للرجال وسوق femidom للنساء.

وتقول الشركة أنّ الواقي الذكري هو بمقاس واحد يناسب الجميع وبأنه آمن للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاتكس لأنه مصنوع من مادة البولي يوريثين.

وقالت الشركة: إنّ “Wondaleaf هو واقي ذكري للجنسين وهو مصنوع من مادة لاصقة، ويمكن وضعه قبل المداعبة، لمنع أي انقطاع.”

“هذا يعني أيضاً أنه لن ينزلق أثناء الجماع، مما يجعله وسيلة منع حمل أكثر أماناً.

“يغطي درعه الواسع منطقة العانة بأكملها، مما يمنع الاتصال بالأمراض المنقولة جنسياً.”