شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تغيير فيس بوك اسمه لـ Meta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد فيس بوك هو فيس بوك، حيث حصل على اسم جديد - ميتا، إذ أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، عن نفس الشىء فى حدث Connect الذى عقدته الشركة، حيث تعيد الشركة تسمية نفسها باسم Meta.

ويأتى تغيير العلامة التجارية فى الوقت الذى تواجه فيه أكبر شركة وسائط اجتماعية فى العالم انتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية ومراقبة الانتهاكات على منصاتها.

لماذا الاسم الجديد لـ فيس بوك؟

قال الرئيس التنفيذي زوكربيرج: "لا يشمل فيس بوك كل ما تفعله الشركة بعد الآن، بالإضافة إلى شبكتها الاجتماعية الأساسية، التى تشمل الآن Instagram وMessenger وسماعات الرأس Quest VR ومنصة Horizon VR والمزيد".

وأضاف زوكربيرج "يُنظر إلينا اليوم كشركة تواصل اجتماعي، لكن فى حمضنا النووى نحن شركة تبنى التكنولوجيا لربط الناس، وإن الطريقة التي حلت بها الهواتف الذكية محل أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ستكون metaverse هى الطريقة التالية التى يتفاعل بها الأشخاص مع أجهزة الكمبيوتر ومع بعضهم البعض.

لماذا اختيار Meta كاسم جديد؟

تعد Meta اختصار لكلمة Metaverse وهو المصطلح الذى بدأ فيس بوك فى تبنيه فى الفترة الاخيرة، حيث قال زوكربيرج إن Metaverse هى الطريقة الجديدة، وقال الرئيس التنفيذى لفيس بوك، وهو من عشاق الكلاسيكيات، إن كلمة "ميتا" تأتى من الكلمة اليونانية "بعد".

ما هو المعنى الحرفي لميتافيرس؟

يُزعم أن مصطلح Metaverse تمت صياغته لأول مرة فى رواية منذ ثلاثة عقود، يشير على نطاق واسع إلى فكرة البيئة الافتراضية المشتركة التى يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص باستخدام أجهزة مختلفة.

هل سيتغير هيكل شركة فيس بوك أيضًا؟

لا، سيستمر تطبيق فيس بوك، جنبًا إلى جنب مع Instagram وWhatsApp وMessenger، في البقاء على ما هو عليه، وفقًا للشركة، ولن يتغير هيكل الشركة أيضًا، وقال فيس بوك أيضًا أن قسم الأجهزة الخاص به فيس بوك Reality Labs سيصبح وحدة تقارير منفصلة.

وستُطلق الآن على الوحدة المسؤولة عن جهود AR وVR للشركة اسم Reality Labs.

هل يغير فيس بوك شعاره أيضًا؟

نعم، كشفت الشركة النقاب عن لافتة جديدة فى مقرها الرئيسى فى مينلو بارك بكاليفورنيا، لتحل محل شعار "أعجبنى" الخاص بها، وصرحت فى منشور بالمدونة أنها تعتزم بدء التداول تحت مؤشر الأسهم الجديد الذى حجزته، MVRS، اعتبارًا من 1 ديسمبر.

خطط توظيف فيس بوك لـ Metaverse؟

فى الآونة الأخيرة أنشأ فيس بوك فريق منتجات يركز على Metaverse، وأعلنت الشركة عن خططها لتوظيف 10 آلاف موظف خلال السنوات الخمس المقبلة للعمل على هذا الجهد.