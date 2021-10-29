شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا العام.. أبل تحقق مليار دولار يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت شركة أبل عن أرقام مذهلة خلال مكالمة الأرباح الفصلية، حيث قال الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك، "فى هذه السنة المالية، أبلغنا عن 366 مليار دولار من الإيرادات، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 33%".

وبالنظير إلى رقم 366 مليار دولار من الإيرادات في السنة المالية، فهذا يعني في المتوسط ​​أن شركة أبل تجني مليار دولار في اليوم، وتتبع أبل تقويم السنة المالية، والذى يُقال إنه انتهى فى 25 سبتمبر، لذلك لا يشمل ذلك جميع الإيرادات التى ستأتى من سلسلة iPhone 13 أو أبل Watch Series 7 أو حتى الجيل الجديد من أجهزة iPad.

وقال لوكا مايسترى، المدير المالى لشركة أبل، "خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية، قمنا بتنمية أعمالنا بنسبة 33% أو 91 مليار دولار، ووصلنا إلى ما يقرب من 366 مليار دولار من العائدات مع أداء قياسي في جميع المجالات".

وتقول شركة أبل إن "كل فئة من فئات المنتجات وكل قطاع جغرافي سجل رقمًا قياسيًا جديدًا للإيرادات السنوية وارتفع بنسبة 20% على الأقل خلال السنة المالية 2020"، وقالت الشركة أيضًا إنها حصلت خلال السنة المالية 2021 على ثلث إيراداتها من الأسواق الناشئة.

وبالنسبة لخدمات أبل تشمل الخدمات السحابية والموسيقى والفيديو والإعلانات، سجلت أبلCare إيرادات بقيمة 68 مليار دولار فى السنة المالية 2021، وفى السنوات الستة الماضية، تضاعفت عائدات الخدمات ثلاث مرات لشركة أبل.

وكانت اشتراكات أبل المدفوعة تعمل بشكل جيد حقًا، وقال مايسترى "لدينا الآن أكثر من 745 مليون اشتراك مدفوع عبر الخدمات على منصتنا، وهو ما يزيد عن 160 مليون اشتراك عن العام الماضى وما يقرب من 5 أضعاف عدد الاشتراكات المدفوعة التى كانت لدينا قبل أقل من خمس سنوات".

فى حين أن الخدمات ضخمة بالنسبة لشركة أبل، إلا أن المنتجات هى التى تدفع الإيرادات، حيث حقق جهاز Mac وiPad أيضًا إيرادات قياسية في السنة المالية لشركة أبل.