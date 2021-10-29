شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ستقضي من عمرك على الانترنت؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة إلى أن البريطاني العادي سيقضي ما يعادل أكثر من أربع سنوات من حياته في بث البرامج التلفزيونية والأفلام عبر الإنترنت - وما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات على مكالمات الفيديو للعمل.

سيقضي الشخص البالغ العادي أيضًا عامين من حياته في التسوق عبر الإنترنت وثلاث سنوات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لما نقله موقع TheSun.

حسابات بث الموسيقى لمدة ثلاث سنوات أخرى - ما يعادل 52 دقيقة في اليوم - بينما يبلغ إجمالي التحقق من رسائل البريد الإلكتروني عامين وأربعة أشهر على مدى متوسط ​​عمر البالغين.

ونتيجة لذلك، وجد الاستطلاع الذي شمل 2000 بالغ أن ثلاثة أرباعهم يعتبرون الإنترنت جزءًا من حياتهم اليومية.

و 49% لم يتخيلوا قضاء يوم واحد بدونها.