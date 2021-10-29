شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تسجيل الدخول لـTinder على جهاز كمبيوتر أو الهاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك تطبيق Tinder خيارات المواعدة المحتملة، وتسجيل الدخول إلى حسابك بعدة طرق، على الرغم من أنها مرتبطة جميعًا برقم هاتفك المحمول، وهنا نقدم لك الفرق بين تسجيل الدخول للتطبيق على جهاز كمبيوتر أو الهاتف في خطوات، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تسجيل الدخول إلى Tinder على الهاتف

يعد تسجيل الدخول إلى Tinder هو نفسه في الأساس على نظامي iOS و Android، وإذا كان لديك حساب Tinder بالفعل، فلن يستغرق الأمر سوى بضع ضغطات.

إذا كنت تستخدم جهاز iOS، فاضغط على تسجيل الدخول، ثم اختر الطريقة التي تريد تسجيل الدخول بها.

اضغط على تسجيل الدخول باستخدام Apple أو تسجيل الدخول باستخدام Facebook أو تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف.

اضغط على الخيار الذي تفضله واتبع التعليمات، كما أنه لاستخدام الخيارين الأولين، ستحتاج إلى السماح لـ Tinder بربط حسابك بمعرف Apple أو حساب Facebook، لتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك، سوف يرسل لك Tinder رمز مرور مكونًا من ستة أرقام.

أما لتسجيل الدخول باستخدام جهاز Android ، سترى خيارات تسجيل الدخول باستخدام Google أو تسجيل الدخول باستخدام Facebook أو تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف على الفور، واضغط على طريقة تسجيل الدخول التي تفضلها واتبع التعليمات.

كيفية تسجيل الدخول إلى Tinder على الكمبيوتر

يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى Tinder من جهاز الكمبيوتر باستخدام متصفح الويب، على الرغم من أنك ستظل بحاجة إلى حساب Tinder متصل برقم هاتف محمول.

1. افتح موقع Tinder الإلكتروني في متصفح الويب.

2. في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة، اضغط فوق تسجيل الدخول.

3. اختر خيار تسجيل الدخول الذي تفضله: قم بتسجيل الدخول باستخدام Google، أو تسجيل الدخول باستخدام Facebook، أو تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف، واتبع التعليمات لإكمال تسجيل الدخول.