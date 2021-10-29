شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر مايكروسوفت الجديد متاح لمختبري ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب شركة مايكروسوفت من إطلاق متجرها الجديد لنظام التشغيل ويندوز 11 لمستخدمي ويندوز 10، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأصدرت عملاقة البرمجيات الآن متجر التطبيقات الجديد هذا لمختبري ويندوز 10 في حلقة معاينة الإصدار، إلى جانب الإصدار الأخير من تحديث Windows 10 November 2021 القادم.

وكانت الشركة قد وعدت في شهر يونيو بأن المتجر الجديد يصل أيضًا إلى ويندوز 10 فى وقت ما في المستقبل، وتمثل معاينة اليوم المرة الأولى التي يمكن لمختبري ويندوز 10 تنزيله وتثبيته.

ويعد المتجر المحدث مطابقًا لمتجر ويندوز 11، مما يوفر وصولاً أكبر إلى تطبيقات win32 والقدرة على اكتشاف محتوى +Disney، بالإضافة إلى نفس واجهة المستخدم المرنة التي يحتوي عليها إصدار ويندوز 11 كما يعد متجر الشركة الجديد هذا أيضًا أكثر انفتاحًا مما كان عليه من قبل، مما يسمح بإدراج متاجر الجهات الخارجية مثل Epic Games Store.

ويجلب المتجر تصميمًا أكثر حداثة مع جميع التطبيقات الجديدة التي شقت طريقها إلى متجر الشركة مؤخرًا. ولكن لا يوجد دعم لتطبيقات أندرويد.

ويبدو أن هذه ميزة حصرية لنظام التشغيل ويندوز 11 في الوقت الحالي. ويعني نهج الشركة الجديد لمتجرها أيضًا وصول مجموعة كبيرة من التطبيقات، بما في ذلك ديسكورد و Zoom و VLC و TeamViewer و Visual Studio Code. وذلك بغض النظر عن إطار العمل أو التقنية المستخدمة لتطويرها.

ويعني هذا بشكل أساسي أنه يمكن للمطورين نشر Win32 و .NET و UWP و Xamarin و Electron و React Native و Java وتطبيقات الويب التقدمية مباشرةً إلى واجهة المتجر، ويكونون مسئولين عن آلية التحديث يتاح المتجر الجديد قريبًا لجميع مستخدمي ويندوز 10 تم طرح ويندوز 11 في السوق منذ بضعة أسابيع فقط، لذلك كان وصوله محدودًا مقارنة بأكثر من مليار مستخدم لنظام ويندوز 10.

ويجب أن يشجع جلب المتجر الجديد إلى نظام التشغيل ويندوز 10 المزيد من المطورين على وضع تطبيقاتهم في واجهة المتجر، حيث يتم عرض تطبيقاتهم أمام المزيد من العملاء المحتملين، وإذا كنت ترغب في اختبار Microsoft Store الجديد عبر ويندوز 10، فإنك بحاجة إلى أن تكون في حلقة معاينة الإصدار فى برنامج ويندوز إنسايدر، ومن المتوقع وصول تحديث المتجر الجديد لجميع مستخدمي ويندوز 10 فى الأسابيع المقبلة.