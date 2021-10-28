شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تعطل مرحاض مركبة SpaceX فى الفضاء وتسريبه تحت الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطل المرحاض الموجود على متن مركبة SpaceX خلال مهمة Inspiration4 التي استمرت ثلاثة أيام حول الأرض، مما تسبب في تسرب البول تحت أرضية الكبسولة الفضائية، وقال ويليام جيرستنماير، نائب رئيس شركة SpaceX الذي كان يعمل في وكالة ناسا، أن سوائل الجسم تتجمع تحت أرضية الكبسولة، ولكن لم يلاحظه الطاقم أو المشرفين على الرحلة حتى اكتشافه عند عودتها.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأ البول يتسرب من المرحاض عندما انفصل أنبوب عن الكهرباء وتجمع تحت ألواح الأرضية، ومنذ ذلك الحين، وأصلحت شركة SpaceX المشكلة عن طريق اللحام بأنبوب تدفق البول إلى المرحاض.

تستخدم الشركة التي يقودها إيلون ماسك نفس تصميم المرحاض لمهمة يوم الأحد Crew-3 والتي تنقل مجموعة جديدة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

بينما ستستخدم مهمة Crew-3 كبسولة مختلفة تسمى "التحمل"، يتشارك نظام المرحاض الخاص بها في التصميم مع الكبسولة، وبعد فترة وجيزة من وصول Inspiration4 إلى الأرض، ظهرت تقارير تفيد بأن الإنذار انطلق أثناء وجود الأربعة في المدار.

قال إيزاكمان إن أنظمة المركبة الفضائية SpaceX Crew Dragon حذرت الطاقم من مشكلة "مهمة"، وانتهى الأمر بكون المرحاض معطل، لكن لم يتم التعرف عليه إلا بعد عودة الطاقم.