شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات الفضاء تدافع عن السياحة الفضائية ضد انتقادات أنها مجرد لعبة للأثرياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار نجاح رحلات السياحة الفضائية لشركة Blue Origin مخاوف الجمهور والشخصيات المعروفة، مثل الأمير ويليام، الذي يقول إنها لعبة شخص ثري غير ضرورية عندما تكون الأرض بحاجة ماسة للمساعدة، في حين وحد عمالقة الفضاء جبهتهم للرد على هذه الانتقادات وتكاتف إيلون ماسك صاحب شركة SpaceX مؤخرا لأول مرة مع جيف بيزوس مؤسس Blue Origin رغم خلافاتهم، وبجانب ذلك شاركت شركة Space Perspective أيضا الرد على هذه الانتقادات.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بالنسبة إلى جين بوينتر، المؤسس المشارك لشركة Space Perspective، وهي شركة تستخدم منطادًا عملاقًا لإرسال البشر إلى طبقة الستراتوسفير، فإن الصناعة لا تمنع المساعدة للأرض، ولكنها تساعد سكانها على فهم عالمهم بشكل أفضل.

وقالت بوينتر: "لقد شكل استكشاف الفضاء دورًا مهمًا في تكوين فهمنا لكوكبنا، ولعل الصورة الأكثر تنزيلًا في التاريخ هي Earth Rise التي تم التقاطها عشية عيد الميلاد عام 1968 بواسطة رواد فضاء أبولو وهم يدورون حول القمر".

وأضافت، "ساعدت تلك الصورة التي شاهدنا فيها أرضنا في الفضاء البشرية على رؤية الأرض ككوكب في الفضاء، وألهمت حركة بيئية مزدهرة".

ألهم عصر أبولو جيلين من العلماء والمهندسين، ليس فقط لمتابعة وظائف في الفضاء ولكن ذكرنا أنه يمكننا فعل أي شيء نضعه في أذهاننا.

وأوضحت بوينتر، "أصبحت مقولة "إذا كان بإمكاننا الذهاب إلى القمر، فبالتأكيد يمكننا فعل كذا" هي مقولة العصر، فتتمتع رحلات الفضاء بقوة غير عادية لإلهام الناس من جميع الأعمار"، مؤكدة، "في النهاية، سيكون لدى ملايين الأشخاص نفس تجربة الممثل ويليام شاتنر البالغ من العمر 90 عامًا، والذي أطلق على صاروخ Blue Origin في 13 أكتوبر".

وتبلغ قيمة تذاكر الرحلة عبر Space Perspective حاليًا 125000 دولار للمقعد، لكن بوينتر قالت إن الرؤية طويلة المدى هي خفض الأسعار بشكل كبير، ولعل سعر تذكرة، على سبيل المثال، من 30 إلى 40 ألف دولار سيسمح لملايين من الناس بتحمل تكاليف الفضاء لتجربة الأرض من هذا المنظور."

وجدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، انتقد الأمير وليام دوق كامبريدج السباق لمغادرة الأرض، وقال إننا نحتاج بدلاً من ذلك إلى أعظم الأدمغة والعقول في العالم لمحاولة إصلاح هذا الكوكب.