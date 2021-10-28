شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور جذابة للأرض تم التقاطها من رواد الفضاء هذا الأسبوع.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي مرة أخرى، حيث قام ثلاثة من أفراد الطاقم هذا الأسبوع بنشر صور جذابة للأرض، وفقا لتقرير digital trend التقنى.

وذكر التقرير أن الصورة الأولى شهدت جهد مذهل من Thomas Pesquet ، وهو رائد فضاء صنع لنفسه اسمًا كواحد من أفضل المصورين الفضائيين في الآونة الأخيرة، وتشبه الصورة لوحة زيتية، وتعطينا بشكل ممتد، فكرة عما كان من الممكن أن يأتي به فان جوخ لو أتيحت له الفرصة لأخذ فرشاته وسكين لوح الألوان إلى المدار.

كما التقط Pesquet الصورة في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما مرت محطة الفضاء فوق أستراليا على ارتفاع 250 ميلاً، على الرغم من أن رائد الفضاء لم يذكر أي جزء من الدولة يظهر، وبعد ذلك، لدينا هذا المنظر الجوي الرائع لسان فرانسيسكو الذي نشره رائد فضاء ناسا ميغان ماك آرثر، مع سهولة اكتشاف جسر البوابة الذهبية الشهير في المدينة بالقرب من مركز اللقطة.

وتُظهر صورة ماك آرثر أيضًا خليج Farallones وخليج سان فرانسيسكو والمدينة نفسها ، والجزء السفلي من الصورة جاءت جزيرة Alcatraz، وقام ماك آرثر بتغريد الصورة مع تهنئة بعيد الميلاد لخدمة Golden Gate National Park Service .

وأخيرًا ، الصورة السريالية التى شاركها رائد فضاء ناسا شين كيمبرو، وتعبر عن رقعة من الأراضي الزراعية الأمريكية تستخدم نظام الرش الذي يدور حول نقطة مركزية، وتؤدي العملية، المعروفة باسم "الري المحوري المركزي"، في النهاية إلى حقول دائرية للمحاصيل مثل تلك الموضحة.

وهنا التقط Pesquet صورة مماثلة في وقت سابق من هذا العام عندما مرت المحطة الفضائية فوق المملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من النقطة الأفضل التي تحسد عليها فوق الأرض، إلا أن التقاط صور مذهلة من المحطة الفضائية ليس سهلاً كما تعتقد، وينشغل رواد الفضاء في إجراء تجارب علمية أو العمل في مهام أخرى خلال معظم وقتهم على متن محطة الفضاء الدولية، ولذا فإن فرصهم محدودة فقط للنظر من النافذة والكاميرا في يدهم، وكشف بيسكيه مؤخرًا عن الاستعدادات والأبحاث التي يقوم بها لمنحه أفضل فرصة لالتقاط صور مذهلة خلال فترة وجوده على متن المحطة.