بالتفاصيل .. «الأرصاد»: حالة مطرية ستؤثر على معظم أنحاء البلاد

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه وفقا لرصد النماذج العددية تشهد البلاد حاليا حالة مطرية ستؤثر على معظم أنحاء البلاد حيث تتأثر المدن والمحافظات المصريه في هذا الوقت من كل عام تقريبا بامتداد منخفض السودان الموسمي وتعتبر هذه سمة من سمات فصل الخريف فى كل عام والثاني ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء الواقعة تحت سيطرة المنخفض وتزداد فرص سقوط الأمطار.

أما عن الحالة القادمة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تتعرض الكثير من المحافظات والمدن المصرية شمال البلاد لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وطمأنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين أنها تتابع الحالة القادمة عن كثب وستصدر تنبؤات تفصيلية عن الأماكن التي ستتعرض لسقوط الأمطار، مؤكدة أنا الحالة في مجملها متوسطة الشدة على معظم الأنحاء البلاد.

وعن الأمطار التي تتعرض لها البلاد خلال الـ 48 ساعه القادمة :

يوم الخميس:

فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وفى يوم الجمعة:

فرص أمطار خفيفة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الأيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 30 لـ 32 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28 لـ 30 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 32 لـ 33 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 34 لـ 35 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 36 لـ 37 درجة.