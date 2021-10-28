شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء SpaceX's Crew-3 يجيبون على أسئلة عشاق الفضاء قبل انطلاقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق سبيس إكس طاقمًا آخر إلى محطة الفضاء الدولية في نهاية هذا الأسبوع، مما يمثل رابع مهمة رائد فضاء لشركة رحلات الفضاء التجارية، وفقا لتقرير digital trend التقنى.

وتتألف مهمة SpaceX's Crew-3 من رواد فضاء ناسا راجا تشاري وتوم مارشبورن وكايلا بارون ، بالإضافة إلى ماتياس مورير من وكالة الفضاء الأوروبية.

ووعدت وكالة ناسا إصدار مقطع فيديو قصير هذا الأسبوع يعرض مجموعة من الأسئلة الممتعة والسريعة لمساعدة عشاق الفضاء على التعرف على رواد الفضاء الأربعة قبل أن يبدأوا إقامتهم لمدة ستة أشهر على متن البؤرة الاستيطانية التي تدور على ارتفاع 250 ميلًا فوق الأرض.

ويكشف رواد الفضاء خلاله كيف سيقضون يومًا على القمر إذا أتيحت لهم الفرصة ، والنصيحة التي سيقدمونها لغيرهم من الأصغر سنًا.

كما سيتم الكشف أيضًا عن معلومات مهمة أخرى مثل البيتزا المفضلة لديهم والقوة العظمى التي يحلمون بها من قبل كل رائد . وستشهد مهمة عطلة نهاية الأسبوع هذه توجه ثلاثة من أفراد الطاقم الأربعة إلى الفضاء لأول مرة، فقط مارشبورن لديه خبرة فى الذهاب إلى المدار، مع مهمتين سابقتين في محطة الفضاء الدولية تحت حزامه.

وتعليقًا على رحلة الفضاء القادمة، قال مارشبيرن: "كما هو الحال دائمًا، سيكون هناك عمود فقري قوي حقًا للعلم الذي سنقوم بتنفيذه خلال مهمتنا بأكملها، وسيبلغ ذلك ذروته في ديسمبر عندما يصل SpaceX Dragon بمقصورة كاملة من المزيد من التجارب علينا القيام بها "، وسيقوم بعض أفراد الطاقم أيضًا بالسير في الفضاء كجزء من العمل المستمر لتحديث إمدادات الطاقة بالمحطة بمصفوفات شمسية جديدة .