شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار جديد من جوجل يحسن شاشات الأجهزة الكبيرة القابلة للطى واللوحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google اليوم عن إصدار جديد من Android ، Android 12L يهدف إلى بناء تجربة Android 12 للأجهزة ذات الشاشات الأكبر (عبر Google Developers ). كما إنه يستهدف بشكل أساسي الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطى، لكن مستخدمى أجهزة Chromebook سيستفيدون منها أيضًا، وفقا لتقرير digital trend التقنى .

ولقد كافحت Google تاريخيًا لكى تقدم تجربة Android على شاشة كبيرة منذ إصدارها وتراجعت لاحقًا عن التغييرات التى أجرتها مع Android Honeycomb.

وبينما قامت الشركة منذ ذلك الحين بشحن الأجهزة اللوحية التى تعمل بنظام Android مثل Nexus 10 و Pixel C ، فقد تعرضت تجربة هذه الأجهزة لانتقادات لكونها واجهة هاتف متضخمة ، وهي رسوم لا تزال سارية للأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android غير المعدل مثل Nokia الذي تم إصداره مؤخرًا T20 .

ويعمل Android 12L على إصلاح كل ذلك من خلال جلب العديد من الميزات للاستفادة من الشاشة الأكبر، بدلاً من مركز إعلام كبير ومهدر للمساحة إلى حد كبير، وستضيف Google مركز إشعار جديد مزدوج اللوحة على الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي. كما يتيح ذلك للمستخدمين رؤية الإشعارات والتفاعل معها بالإضافة إلى الإعدادات السريعة فى لمحة واحدة.

كما يوجد شريط مهام جديد يذكرنا بالرصيف أو الرف الذى ستجده على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية ، بالإضافة إلى نظام تشغيل iPad الذي سيسمح بالتبديل السريع للتطبيق.

وستشهد الشاشة المنقسمة تحسنًا، حيث تخطط Google أيضًا لإضافة وظائف السحب والإفلات المتقدمة، كما إنه ليس إصلاحًا هائلاً مثل Android 12 ، ولكنه سيجعل استخدام Android على الشاشات الأكبر تجربة أفضل ويوفر أساسًا متينًا لصانعى الأجهزة اللوحية للعمل معهم.

ويخضع Android 12L للاختبار اليوم للمطورين على أجهزة محددة مثل Lenovo P12 Pro Tablet، وسيتم توفير إصدار تجريبي أكثر انتشارًا لهواتف Google Pixel.

وعلى الرغم من أن Google ليس لديها أي أجهزة خاصة بها يمكن أن تستفيد من Android 12L ، إلا أن تقارير Pixel Fold أو اثنتين كانت تنتشر في جميع أنحاء الويب، حيث قام المتسرب الشهير Evan Blass بتثبيت الطية عند الإطلاق قبل نهاية العام، وإذا كانت Google ستعرض Android 12L على أي جهاز، فسيكون المرشح المثالى.