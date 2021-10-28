تطوير أداة لاكتشاف ما إذا كان مستخدمو مواقع التواصل تحت 13 عاماً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 04:16 مساءً - تم تطوير أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) يمكنها معرفة ما إذا كان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أصغر من أن يستخدموا تطبيقات مثل Instagram وTikTok من قبل شركة ناشئة للتكنولوجيا في المملكة المتحدة.

يمكن لنظام “تقدير العمر” الخاص بـ Yoti، والذي قد يتم طرحه قريباً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معرفة عمر المستخدمين بين 6و18 عاماً مع هامش خطأ يبلغ 1.5 عاماً.

يعمل البرنامج من خلال مقارنة ملامح الوجه للمستخدم التي يتمّ التقاطها عبر كاميرا الجهاز ضد الملايين من الصور الأخرى لمستخدمي تطبيق YOTI DIGITAL ID من العمر المعروف.

كافحت شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook منذ فترة طويلة مع كيفية التحقق من الحد الأدنى للسن دون طلبات للحصول على تفاصيل جواز السفر، والتي يعتبرها الكثيرون اختراق للخصوصية.

وقال روبن تومبز، الرئيس التنفيذي لشركة Yoti: “إنّ التهديدات التي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت تستمر للأسف في النمو، لذلك أنا فخور بتقديم تقدير عمر Yoti لمن هم أقل من 13 عاماً”.

“ستساعد هذه التكنولوجيا الشركات والمنظمين على حماية الشباب بشكل أفضل مع احتكاك منخفض بالإضافة إلى الحفاظ على الخصوصية.”

‘لقد أصبح الآن من السهل على المنصات في جميع أنحاء العالم تصميم خدمات تتناسب مع العمر”.

“سيساعد تقدير عمر الوجه من Yoti العديد من الشركات المختلفة على الامتثال لتغيير تنظيم العمر مثل القواعد الجديدة الخاصة بالأطفال.”

يمكن للشركات التي تستخدم البرنامج، الذي كان يعمل سابقاً فقط على البالغين، تحديد عتبة عمرية للذكاء الاصطناعي لمقارنة كل مستخدم بها.

وبهذه الطريقة، يمكن استخدام النظام لمعرفة ما إذا كان الأطفال يستوفون العتبة القانونية لـعمر 13 سنة للانضمام إلى تطبيقات مثل Facebook وTwitter، أو لتحديد ما إذا كان الفرد قد اجتاز السن القانونية لشرب الكحول.

في الواقع، يتم بالفعل استخدام النظام في محلات السوبر ماركت في إستونيا للتحقق من العمر في عمليات السحب الآلي، ومن قبل النسخة الألمانية من منصة الترفيه للبالغين Fan Centro، وقد قامت بالفعل بأكثر من 550 مليون عملية تحقق من العمر حتى الآن.

لتدريب الذكاء الاصطناعي على وجوه البالغين، استخدم مهندسو Yoti صوراً لملايين المستخدمين الذين قاموا بتنزيل تطبيق الهوية الرقمية للشركة.

بعد إطلاقها في عام 2014، استطاعت التقنية توفير وسيلة قائمة بذاتها لإثبات العمر وتحديده استناداً إلى مزيج من وثائق الهوية والتعرف على الوجه.

لتدريب الذكاء الاصطناعي على تقدير عمر الشباب الأصغر سناً، تم استخدام صور للأطفال، بموافقة الوالدين، كجزء من برنامج نظمه مكتب مفوض المعلومات، وهو هيئة مراقبة بيانات في المملكة المتحدة.

وفقاً لـ Yoti التي تتخذ من لندن مقراً لها، فقد تمكنوا من تحسين دقة النظام في تقدير أعمار الشباب على مدى السنوات الثلاث الماضية.

في عام 2018، كانت أداة الذكاء الاصطناعي دقيقة ضمن هامش 1.5 سنة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13و24سنة، وبحدود سنة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16و17 سنة. ولكن الشركة صرّحت الآن عن دقة 1.3 سنة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 6و12 سنة ومعدل 1.5 سنة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13و18 سنة.

بالنسبة للمستخدمين الذين هم على أعتاب الحد القانوني للوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد يتم تقييم أعمارهم بشكل غير صحيح، يمكن للمنصات بعد ذلك طلب المزيد من أشكال التحقق قبل منحهم إمكانية الوصول.

علاوة على ذلك، أخبرت الشركة MailOnline، أنّ الذكاء الاصطناعي تم بناؤه باستخدام “تقنية مكافحة الخداع الاحتكارية والكشف السلبي عن الحياة” لضمان تقديم وجه حقيقي مباشر للتحليل.

وبهذه الطريقة، أوضحت الشركة، بأنه لا ينبغي أن يكون النظام عرضة للخداع من المستخدمين الذين هم دون السن القانونية والذين يقدمون، على سبيل المثال، صورة أو فيديو لفرد أكبر سناً.

وجدت الأبحاث التي أجراها مكتب مفوضية الأطفال في إنجلترا أنّ 60 في المائة من الأطفال الذين هم في الثامنة من العمر و90 في المائة ممن هم في سن 12، يستخدمون بانتظام تطبيقات الرسائل الخاصة على الرغم من أنّ هذه تقتصر على أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 وما فوق.

وبالمثل، وجد تحقيق أجرته شركة استخبارات السوق Kids Insights عام 2018 أنّ تسعة من كل عشرة أطفال في عمر 12سنة، هم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير قانوني مثل Facebook وInstagram وTwitter.

لمعالجة هذا، اقترح النواب تشريعاً في مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت والذي من شأنه أن يفرض على شركات وسائل التواصل الاجتماعي اتخاذ “خطوات معقولة” لمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى غير مناسب لسنهم.