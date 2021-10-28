شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك أغنى بما يقرب من 77.4 مليار دولار من جيف بيزوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك أكثر من 36 مليار دولار إلى ثروته الإثنين الماضى، بعد أن ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات بنسبة 12.7% بعد الإعلان عن طلب شركة Hertz لـ 100 ألف سيارة لبناء أسطولها المؤجر للسيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2022 وفقا لما نقلته CNBC، ليصل سهم Tesla إلى 1000 دولار للسهم الواحد.

ووسع مسك تقدمه على غيره من الحائزين السابقين على لقب أغنى شخص في العالم أيضًا، وهو الآن يزيد عن بـ 77.4 مليار دولار عن ثاني أغنى شخص في العالم جيف بيزوس طبقًا لقائمة Forbes.

وتصل ثروة إيليون ماسك بإغلاث جلسة الأربعاء 27 أكتوبر إلى 274.4 مليار دولار، بينما ثروة بيزوس بلغت 197 مليار دولار.

يوم الاثنين الماضى تجاوزت القيمة السوقية لشركة Tesla سقف السوق البالغ تريليون دولار، وانضمت إلى صفوف الشركات بما في ذلك Apple و Microsoft و Amazon.

كما ارتفعت القيمة السوقية لشركة Tesla لتصبح أضعاف القيمة السوقية لشركة Toyota.

واحتفل ماسك بهذا الإنجاز على Twitter، وغرد برسالة "Wild $ T1mes!" إلى 61.4 مليون متابع.

وسجلت Tesla أطول سلسلة ربح لها في تاريخها الممتد 18 عامًا، مع تسعة أرباع سنوية من الأرباح المتتالية بعد تقرير أرباح الأسبوع الماضي، حيث قامت شركة صناعة السيارات بتسليم 241.3 ألف سيارة في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر.