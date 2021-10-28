شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب: لدينا الآن أكثر من 2 مليون منشئي محتوى على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موقع YouTube كتابة قصة نجاح جوجل، حيث كشفت المنصة أن هناك أكثر من مليوني منشئ محتوى الآن قادرين على جني الأموال وبناء أعمالهم التجارية على موقع YouTube.

ووفقًا لـ Alphabet والرئيس التنفيذي لشركة جوجل Sundar Pichai، فقد تجاوز YouTubeحوالى 50 مليون مشترك في الموسيقى ومشتركين premium، بما في ذلك أولئك الذين هم قيد التجربة، ولا يزال تطبيق YouTube shor يشهد معدلات اعتماد أعلى.

وقال بيتشاي خلال مكالمة أرباح الشركة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "في العام الماضي، تضاعف متوسط ​​عدد المبدعين لأول مرة يوميًا، هناك الكثير في المستقبل، بما في ذلك الاستفادة من التجارة على YouTube".

وأضاف: "بدءًا من تجارب البث المباشر القابلة للتسوق مع تجار التجزئة مثل Sephora و Target و Walmart، إلى الطيارين الذين يشاهدوننا مباشرةً من مقاطع الفيديو المفضلة لمنشئي المحتوى، ما زلنا في بدايات ما هو ممكن".

وفي الربع من يوليو إلى سبتمبر، سجل YouTube عائدات إعلانية بلغت 7.2 مليار دولار - بزيادة 43٪ بسبب القوة في كل من الاستجابة المباشرة وإعلانات العلامة التجارية، ويربح أكثر من مليوني منشئ المحتوى الآن الأموال ويبنون أعمالهم على YouTube عبر برنامج شركاء YouTube من خلال 10 طرق مختلفة لتحقيق الدخل - المحتوى الخاص بهم من Super Chat إلى BrandConnect.

وقالت جوجل إن وصول YouTube أصبح متزايدًا بشكل متزايد إلى التلفزيون، وبالنسبة إلى Pichai، يعد YouTube فريدًا من حيث أنه فيديو حقيقي - أول منتج أصلي للفيديو منذ اليوم الأول.