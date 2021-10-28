شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطور نظام التشغيل Windows 11 SE.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة مايكروسوفت على وشك التنافس بشكل مباشر أكثر مع أجهزة كروم بوك، وتستعد لنقل إستراتيجية منافسة كروم بوك إلى المستوى التالى من خلال حاسب محمول جديد منخفض التكلفة تم تصميمه خصيصًا لسوق التعليم ، وفقا لتقرير البوابة العربية للاخبار التقنية.

ويقال إن عملاقة البرمجيات تستعد لإطلاق جهاز Surface Laptop منخفض التكلفة يستهدف أسواق التعليم من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، وتحديداً K-12 ، إلى جانب إصدار جديد من ويندوز 11 يسمى Windows 11 SE.

وتم تصميم هذا الحاسب المحمول على نفس المنوال مثل أجهزة الحاسب المحمولة المنخفضة التكلفة للتعليم مثل سلسلة Lenovo 100W أو HP Stream المصممة بشكل أساسي للمؤسسات التعليمية لشراء وإدارة وتوزيع كميات كبير.

ويحمل هذا الحاسب المحمول الجديد الاسم الرمزي Tenjin، ويتميز بواجهة خارجية بلاستيكية بالكامل. وتفيد التقارير أنه يمكن تسمية Surface Laptop القادم أيضًا باسم Surface Laptop SE.

ومن المحتمل أن يتضمن شاشة بقياس 11.6 إنشًا وبدقة 1366×768 بكسل، مع معالج إنتل N4120 Celeron وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وتم تصميم هذا الحاسب المحمول ذو الميزانية المحدودة لطلاب رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي ليكون منخفض التكلفة قدر الإمكان.

ويتميز بلوحة مفاتيح كاملة الحجم ولوحة تتبع ومنفذ USB-A، ومنفذ USB-C، ومقبس سماعة الرأس.

وبينما استخدمت مايكروسوفت لقب SE لإصدارات ويندوز من قبل (Windows 98 SE)، فإن Windows 11 SE لن يكون إصدارًا ثانيًا من ويندوز 11.

وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يكون أشبه بإصدارات S من ويندوز 10، التي تم تصميمها للأجهزة المنخفضة التكلفة للتنافس مع أجهزة كروم بوك.

وإذا كان هذا الإصدار من ويندوز 11 يستهدف سوق التعليم. فقد يحتاج إلى استعارة بعض ميزات سهولة الاستخدام من نظام التشغيل Chrome OS.

وكانت الشركة تحاول التنافس مع أجهزة كروم بوك منذ سنوات. ولكن ويندوز لا يزال يفتقر إلى طريقة بسيطة للمعلمين لمسح وإعادة استخدام أجهزة الحاسب المحمولة للفصول الدراسية.

وليس من الواضح متى تخطط الشركة لإطلاق جهاز Surface Laptop الجديد هذا أو Windows 11 SE. ولا يقدم التقرير أي تواريخ أو الموعد المتوقع للإعلان أو الإطلاق المحتمل.

وأطلقت الشركة في وقت سابق جهاز Surface Go مع S Mode. وكان يستهدف سوق التعليم، بسعر يبدأ من 399 دولار دون لوحة المفاتيح الضرورية البالغ سعرها 99 دولار.

ويبدو أن جهاز Surface Laptop SE هذا قد يصل سعره إلى أقل من 400 دولار. وذلك للتنافس مع ديل ولينوفو وإتش بي التي تشحن جميعها أجهزة أجهزة كروم بوك مشابهة.