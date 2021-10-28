شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تستعد لاطلاق أربعة رواد فضاء عبر صاروخ فالكون 9 نهاية الاسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد سبيس إكس حاليًا لإطلاق أربعة رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية فى نهاية هذا الأسبوع باستخدام صاروخ فالكون 9 ومركبته الفضائية كرو دراجون.

وأصدرت شركة سبيس إكس مقطع فيديو يعرض مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام قبل أول رحلة تجريبية مدارية تأمل في إجرائها في الأسابيع المقبلة، وفقا لتقرير " digitartlend " التقنى.

وبمجرد اكتمال المرحلة التالية من الاختبار، تريد سبيس إكس أن تطير مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر وتهبط بها في وضع مستقيم على سطح القمر، ثم تعيدها إلى المنزل.

ومن المرجح أن تتبع البعثات المأهولة إلى القمر الهدف النهائى وهو إرسال مركبة فضائية مأهولة إلى المريخ، على الرغم من عدم توقع حدوث ذلك في أي وقت قريب.

واختبرت SpaceX بالفعل المركبة الفضائية في سلسلة من الرحلات الجوية القصيرة على ارتفاعات عالية، وهى المركبة الفضائية التى تعمل بستة محركات رابتور، وكان أداءها جيدًا فى الهواء لكنها تحطمت فى نهاية المهمة عند محاولتها الهبوط فى وضع مستقيم - حتى آخر رحلة لها فى مايو عندما حققت سبيس إكس أخيرًا هبوطًا ناجحًا .

وتنتظر شركة SpaceX حاليًا الحصول على إذن من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لإطلاق Starship على قمة صاروخها الجديد Super Heavy الذي سيرسل المركبة الفضائية في أول رحلة مدارية لها .

وبافتراض أن FAA تمنحها الضوء الأخضر، ستطلق SpaceX المهمة المدارية من منشأتها في بوكا تشيكا تكساس، وبعد حوالى ثلاث دقائق من الإقلاع ستنفصل Starship عن المرحلة الأولى المعززة القوية .

وستطير المركبة الفضائية بعد ذلك إلى المدار لأول مرة بعد فترة وجيزة، وستجرى Starship انطلاقًا من جزيرة كاواي فى هاواى، ومن المتوقع أن تستغرق المهمة بأكملها حوالى 90 دقيقة، وستشهد الرحلات المستقبلية هبوط المركبة الفضائية فى وضع مستقيم على الأرض بحيث يمكن تجديدها لرحلة أخرى.

وقال SpaceX إن الهدف من الرحلة هو جمع أكبر قدر ممكن من البيانات لفهم ديناميكيات دخول Starship بشكل كامل ومعرفة المزيد حول ما تتعرض له السيارة أثناء الرحلة، وسيستخدم بعد ذلك أى اكتشافات لتحسين الإصدار التالى من المركبة الفضائية.