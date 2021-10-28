شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستهدف إطلاق النظارات الذكية لعرض صور مباشرة على شبكية مرتديها.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لشركة Apple يومًا ما أن تطلق زوجًا من النظارات الذكية التى تلغى الشاشات الصغيرة وبدلاً من ذلك تعرض الصور مباشرة على شبكية مرتديها، وفقا لتقريرdigitartlend .

وتمت مناقشة ما يسمى بتقنية "جهاز العرض الشبكى" فى براءة اختراع من شركة Apple وتم منحها للعملاق التكنولوجي من قبل مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع بالولايات المتحدة أمس الثلاثاء 26 أكتوبر حسبما أفاد موقع Apple Insider .

وفى الوثيقة، تقترح Apple أن تقنية السبر المستقبلي يمكن أن تساعد في القضاء على إجهاد العين والصداع والغثيان الذي يعاني منه بعض المستخدمين عند استخدام الواقع الافتراضي (VR) وسماعات الواقع المعزز (AR).

وتقول أن مثل هذه المشاعر غير السارة تحدث "عندما يربك نظام VR أو AR بشكل فعال دماغ المستخدم من خلال إنشاء محتوى مشهد لا يتطابق مع العمق الذي يتوقعه الدماغ بناءً على التقارب المجسم بين عيني المستخدم" ، تُعرف المشكلة باسم "عدم توافق الإقامة مع التقارب".

وتوضح الوثيقة: "على سبيل المثال، في نظام مجسم، قد تخدع الصور المعروضة للمستخدم العين (العينين) للتركيز على مسافة بعيدة أثناء عرض الصورة فعليًا على مسافة أقرب.

بمعنى آخر ، قد تحاول العيون التركيز على مستوى صورة مختلف أو عمق بؤري مقارنة بالعمق البؤري للصورة المسقطة، مما يؤدي إلى إجهاد العين و / أو زيادة الضغط الذهنى، ومشاكل عدم تطابق التوافق مع أماكن الإقامة غير مرغوب فيها ويمكن أن تشتت انتباه المستخدمين أو تنتقص من مستويات الاستمتاع والقدرة على التحمل (أي التسامح) للواقع الافتراضي أو الواقع المعزز.

وتقول Apple في براءة الاختراع إن التقنية ستحتاج أيضًا إلى تضمين "نظام تتبع التحديق" الذي "يتتبع موضع تلميذ المستخدم ويضبط تلقائيًا إسقاط مجال الضوء الممسوح ضوئيًا" بحيث تهبط الصورة المسقطة على شبكية العين بطريقة يضمن صورة متسقة وموثوقة.

وتقول أن مثل هذه المشاعر غير السارة تحدث "عندما يربك نظام VR أو AR بشكل فعال دماغ المستخدم من خلال إنشاء محتوى مشهد لا يتطابق مع العمق الذي يتوقعه الدماغ بناءً على التقارب المجسم بين عيني المستخدم"، تُعرف المشكلة باسم "عدم توافق الإقامة مع التقارب".

وتوضح الوثيقة: "على سبيل المثال، في نظام مجسم، قد تخدع الصور المعروضة للمستخدم العين (العينين) للتركيز على مسافة بعيدة أثناء عرض الصورة فعليًا على مسافة أقرب، بمعنى آخر، قد تحاول العيون التركيز على مستوى صورة مختلف أو عمق بؤري مقارنة بالعمق البؤري للصورة المسقطة ، مما يؤدي إلى إجهاد العين و / أو زيادة الضغط الذهني. مشاكل عدم تطابق التوافق مع أماكن الإقامة غير مرغوب فيها ويمكن أن تشتت انتباه المستخدمين أو تنتقص من مستويات الاستمتاع والقدرة على التحمل (أي التسامح) للواقع الافتراضي أو الواقع المعزز. "

وتقول Apple في براءة الاختراع إن التقنية ستحتاج أيضًا إلى تضمين "نظام تتبع التحديق" الذي "يتتبع موضع تلميذ المستخدم ويضبط تلقائيًا إسقاط مجال الضوء الممسوح ضوئيًا" بحيث تهبط الصورة المسقطة على شبكية العين بطريقة يضمن صورة متسقة وموثوقة.

كما أن تقنية جهاز العرض الشبكي المقترحة من الشركة ستمهد الطريق لتصميم سماعة رأس أخف وزنا وأكثر راحة من خلال التخلص من شاشات الواقع الافتراضى الواقع المعزز، الأكبر والأثقل.

ويشاع أن شركة آبل تطور زوجًا من النظارات الذكية وسماعة رأس AR / VR يعتقد بعض المعلقين أنه من الممكن الكشف عنها في العام أو العامين المقبلين ، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن أيًا من المنتجين سيضم التكنولوجيا التي تمت مناقشتها في براءة الاختراع.

وفى الواقع، كما هو الحال مع العديد من الأفكار الموضحة فى مثل هذه المستندات، وليس هناك ما يضمن أن جهاز العرض الشبكي من Apple سيصبح حقيقة على الإطلاق، على الرغم من أن مجرد وجود المستند يقدم بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول نوع الأفكار التى تستكشفها الشركة عندما يتعلق الأمر بها، والتكنولوجيا المتعلقة بالنظارات الذكية والسماعات عالية التقنية.